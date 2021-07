Márcio Poncio mostra Simone Poncio passando por tratamento em hospital

Reprodução/Instagram Simone Poncio no hospital

O Bispo Márcio Poncio mostrou momentos da esposa no hospital. O líder religioso, que reconciliou o casamento com Simone Poncio em fevereiro deste ano , mostrou imagens da esposa passando por tratamentos. No vídeo, ela faz exames e também aparece com roupa hospitalares e no leito hospitalar. O iG Gente entrou em contato com a assessoria da família Poncio para saber o motivo da hospitalização, mas não obteve respostas até a publicação.

Há algumas semanas, Márcio e Simone Poncio viajaram porque a matriarca da família estava com estafa, um esgotamento que pode ter causas físicas ou emocionais. Eles fizeram quarentena no México e depois foram para Miami, nos Estados Unidos.

“O que ninguém nem sabe, o preço. Vai ficar tudo bem”, esceveu Márcio Poncio no Stories.