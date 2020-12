Márcio Gomes revela que saiu da Globo porque não via mais crescimento na empresa

Reprodução/Instagram Márcio Gomes revela o porquê deixou a Globo

Márcio Gomes deixou a Globo há um mês e foi para a CNN Brasil . O jornalista está no comando do Prime Time, telejornal do serviço de streaming da emissora americana . Ele revelou que deixou o canal de televisão da família Marinho por não ver mais oportunidades de crescimento dentro da empresa na qual trabalhou por mais de 20 anos.

“Fiquei cinco anos na Ásia e, depois, senti uma parada. Com a pandemia, tive uma nova chance. Mas, passado o Combate, senti que não teria muito crescimento. Assim, para seguir evoluindo – e usando tudo o que aprendi em 28 anos de jornalismo – optei pela mudança”, disse Márcio em entrevista ao site Notícias da TV.

Na Globo, o jornalista estava como substituto do Jornal Hoje, Jornal da Globo, SP2 e no Edição das 16h e Em Ponto, da Globonews. Desde o fim do Combate ao Coronavírus, que durou dois meses, que Márcio Gomes não tinha um programa para chamar de seu. Ele disse que essa situação influenciou a decisão de mudar de emissora.

O jornalista também contou que havia recebido propostas para trabalhar em outro canal de televisão, mas que eles aconteceram quando era mais novo. “Eu tinha muitas expectativas na Globo, fui ficando e crescendo. Apresentador da GloboNews, Bom Dia Rio, RJ1 e RJ2, plantonista no Jornal Nacional e no Bom Dia Brasil, apuração de eleições e de Carnaval, mediador de debates, correspondente internacional”, pondera.