Márcio Garcia sobre pai em estado grave: “Fiz pouco caso da Covid”

Reprodução Instagram Priscilla Nocetti e Mãe Loira do Funk

Priscila Nocetti ficou uma fera com um de seus seguidores. Um rapaz resolveu zoar a apresentadora após o resultado das eleições no Rio, onde ela disputava uma das cadeiras de vereadores na Câmara Municipal e acabou não se elegendo.

No entanto, a ‘Mãe Loura do Funk’ e desafeto de Priscila, Verônica Costa, foi eleita com quase 18 mil votos. Em resposta ao seguidor, Priscila Nocetti não poupou ofensas.

“Perdi, sim. Mas a minha vida não mudou. Não vivo de política. Continuo rica e você pobre, f*did*, invejando mulher. É o fim do mundo. Se mata! Beijos de luz. Vou viajar para espairecer. E você enfia o dedo no rabo para aguentar o block”, disse a apresentadora, que acabou arrancando risada do internauta em questão com sua resposta um tanto quanto inusitada.