Márcio Garcia lamenta a morte do pai por Covid-19: “Gratidão eterna”

Reprodução Márcio Garcia lamenta a morte do pai por Covid-19

Márcio Garcia usou as redes sociais para anunciar a morte do pai na noite dessa sexta-feira (18). Carlos Alberto Machado Tavares, de 77 anos, enfrentava a Covid-19 e estava internado para tratar as complicações causadas pela doença . O apresentador da Globo gravou um vídeo se despedindo do pai.

“Minha fé hoje foi testada mais do que nunca. Às vezes, não entendemos os propósitos de Deus em nossas vidas. Mas Ele é misericordioso, sábio e sempre age da maneira certa. Descanse em paz meu pai. Gratidão a cada um de vocês”, escreveu Márcio Garcia na legenda. No vídeo, ele deu mais detalhes do estado de saúde do pai nos últimos dias.

“A verdade é que ele já estava sofrendo bastante, ele teve um AVC, o lado esquerdo parou de se mover, ele voltou a ser intubado e ele foi descansar. O que fica é o carinho, o amor, a gratidão eterna que vou sentir por ele. Ele sempre foi um exemplo para todos nós, sempre uma palavra amiga, responsável, melhor conselheiro que já tive e vou ter, tenho certeza. Vai deixar muita saudade para todo mundo”, conta.

O apresentador disse que o pai estava lúcido, mas que ele já estava “exausto”. Márcio disse que foi visitá-lo com o irmão, o DJ Marcello Machado, na última semana e puderam conversar um pouco. O global também falou que não havia compartilhado todas as atualizações sobre a saúde do pai nas redes sociais.

“Estava sempre positivo, procurando ser o mais otimista possível. Mas ele dava alguns passos para trás, outro para frente. Procurava acreditar que ele estava se recuperando”, diz. Márcio Garcia. Ele também aproveitou o post para agradecer todo o cuidado e apoio da equipe do hospital onde o pai dele estava internado.