Márcio França ficará “neutro” no 2º turno: “Não estou convencido”

General Santos Cruz fez declaração durante entrevista e comparou Bolsonaro com "comunistas"

O ex-ministro da Secretaria do Governo, Carlos Alberto Santos Cruz , afirmou que a gestão do presitente Jair Bolsonaro (sem partido) se tornou um “PT verde-amarelo” e que isso seria um reflexo do ” comunismo de direita no Brasil”. A declaração foi feita em uma entrevista para a revista Veja.

“Todo regime comunista totalitário divide para facilitar a manipulação. Depois, você ataca pessoas, não ideias”, afirmou.

O general disse também que há um culto à personalidade de Bolsonaro , relembrando os títulos dados pelos seguidores, como “mito” e “designado por Deus”.

“Isso tudo é uma técnica que quem consagrou foi o sistema totalitário , foi o comunismo. É o contrário de democracia “.

O termo ” comunismo de direita ” esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter na tarde desta sexta-feira (20). Os termos lideraram os

trending topics do Brasil.