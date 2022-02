Márcio França diz que será candidato ao governo de SP

Divulgação/Governo de São Paulo Ex-governador de SP, Márcio França

Logo após Lula pedir apoio a Fernando Haddad na disputa para o governo de São Paulo, Márcio França confirma que também será candidato em outubro. Em vídeo compartilhadado nas redes sociais nesta quarta-feira (9), o integrante do PSB fala sobre seu futuro na disputa eleitoral.

Ao lado do vereador Camilo Cristófaro (PSB), França é questinado se será candidato ao governo no dia 2 de outubro, data do primeiro turno das eleições. Como resposta, o ex-governador de São Paulo diz: “Exatamente isso”.

“Agora, todos que quiserem nos apoiar, nós aceitaremos, porque em eleição majoritária você não pode ficar escolhendo voto. Todo mundo que quiser apoiar e ajudar será muito bem vindo”, completa França.

Nesta tarde, Lula afirmou que “trabalha com a ideia” de ter Haddad na disputa: “Eu trabalho com a ideia de que o @Haddad_Fernando será governador de São Paulo. Eu acho que haverá compreensão de outros partidos, e que o Haddad governador será uma experiência muito positiva para o Brasil e São Paulo”.

Leia Também

Eu trabalho com a ideia de que o @Haddad_Fernando será governador de São Paulo. Eu acho que haverá compreensão de outros partidos, e que o Haddad governador será uma experiência muito positiva para o Brasil e São Paulo. — Lula (@LulaOficial) February 9, 2022

Ambos partidos, PT e PSB, negociavam a criação de uma possível federação partidária. No estado de São Paulo, as siglas têm disputado para manter Haddad e França nas eleições. Por definição do Supremo Tribunal Federal (STF), os partidos têm até o dia 31 de maio para formarem federações.