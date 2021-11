Márcia Sensitiva ensina como conquistar o crush de cada signo; confira as dicas

Redação João Bidu Entenda como conquistar seu mozão com base no elemento do signo dele









Quer contar com uma mãozinha da astrologia para conquistar o coração do crush? Pois saiba que apesar do signo solar ser importante para compreender o que cada signo pensa sobre o amor , entender como atua o elemento regente de cada signo é fundamental para jogo da sedução.

Os 12 signos do zodíaco estão divididos em 4 elementos da natureza: ar, terra, fogo e água. Cada elemento carrega características semelhantes, o que ajuda a compreender porque alguns signos regidos pelo mesmo elemento se parece. Por exemplo, a famosa sensibilidade (que as más línguas chamam de drama) dos nativos de Câncer, Escorpião e Peixes está relacionada à água, regente desses signos.









A astróloga Márcia Fernandes – também conhecida como Sense Márcia ou Márcia Sensitiva – explicou em uma série de quatro reportagens como conquistar os signos de cada elemento. Compilamos aqui as as característica de cada elemento a seguir e como eles se relacionam com o amor. Confira a seguir.

Como conquistar os signos de ar

Criativos, comunicativos e donos de mentes inquietas, os nativos dos signos de ar – Libra, Gêmeos e Aquário – costumam ser leves e desapegados. Por isso, é fundamental investir na comunicação para que um relacionamento com eles dê certo. Veja aqui mais dicas de como cativar os signos desse elemento .

Como conquistar os signos de terra

Os nativos dos signos regidos pelo elemento terra – Touro, Virgem e Capricórnio – costumam ser pessoas mais introvertidas e “pé no chão”. Por serem bastante objetivos e preferirem a razão à emoção, para conquistar alguém de um signo de ar é preciso demonstrar que você é uma pessoa em que eles podem confiar. Veja aqui mais dicas de como fazer os racionais signos de terra abrirem o coração .

Como conquistar os signos de fogo

Leão, Áries e Sagitário são regidos pelo elemento fogo. Em geral, são pessoas cheias de coragem e disposição, mas que podem ser um pouquinho impulsivas. Para conquistar o coração dos signos de fogo, qa chave é manter a animação e a espontaneidade. Veja aqui outros conselhos de Márcia Fernandes para fazer a cabeça dos crushes de fogo .

Como conquistar os signos de água

Conhecidos pela sua intuição e emotividade afloradas, os signos de água – Câncer, Escorpião e Peixes – costumam ser pessoas passionais em todas as áreas de suas vidas. Isso quer dizer que eles se apaixonam com facilidade, então é bom segurar o freio com as pessoas de signos de água, caso você não queira mergulhar de cabeça na relação. Emoção é importante para eles, assim como uma vida sexual bem ativa. Veja aqui outras dicas para cativar os signos de água.