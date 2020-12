Márcia Fellipe, a fenomenal, divulga canção em parceria com Wesley Safadão

Divulgação/Ederson Lima Wesley Safadão e Márcia Fellipe

Pode-se dizer que Márcia Fellipe está encerrando 2020 com chave de ouro. Isso porque a cantora, uma das principais vozes do forró eletrônico, disponibilizou na última sexta-feira (18) a segunda parte de seu projeto audiovisual “A Fenomenal” nas mídias digitais, com mais quatro faixas inéditas. Ao falar sobre o trabalho, não escondeu a emoção.

“Gravar ‘A Fenomenal’ durante a pandemia foi um desafio, mas estávamos cercados de uma equipe talentosa que fez tudo funcionar muito bem. Foi diferente, e do que mais senti falta foi da energia do público, porém tenho certeza de que vocês vão amar”, destacou a manauara, que completou dezesseis anos de carreira e passou por bandas, como Aviões do Forró e Garota Safada.

Para a realização desse projeto, no galpão da Indústria Naval (Inace), em Fortaleza, Ceará, ela contou com a direção de Kelson Veras, a produção da Imaginar Filmes e, mais uma vez, a presença de Wesley Safadão. Os dois dividiram os vocais em “Na Cama Compensa”, que está fazendo barulho no YouTube e merece a sua atenção e, é claro, o play!

“Além de grande amigo, um imenso artista que nós temos no país, é um privilégio contar com a participação dele”, manifestou-se a fenomenal, também chamada de “Wesley Safadão de saias” no Nordeste. Ele, por sua vez, retribuiu os elogios: “Cantar com a Márcia é especial. A gente já se conhece há muitos anos, trabalhamos na mesma empresa e somos parceiros. Com certeza, ainda vamos fazer muitas outras músicas”. Alguém duvida?

Colecionando sucessos

Divulgação Jerry Smith

No maior pique, Jerry Smith vem conquistando cada vez mais espaço no concorrido mercado de música digital. Um exemplo disso é a retrospectiva do Spotify Brasil: são mais de 13,6 milhões de ouvintes com mais de 110,7 milhões de streamings. Soma-se a isso o canal do YouTube, que, com apenas três anos no ar, contabiliza mais de meio bilhão de views nos clipes e quase três milhões de inscritos.

Mas as novidades não param por aí. Smith aproveitou o período em quarentena para se dedicar ao seu primeiro álbum todo voltado para o funk, “Essência”, que já está disponível nas plataformas e conta com dez faixas: “150”, “Revoada”, “Pam, Pam, Pam”, “Aquece e Desce”, “Aladin”, “Pega Pega”, “Ela Sensualiza”, “Deserto do Saara”, “Toma Toma” e “Bumbum Treme Terra”, carro-chefe do projeto.

“Este trabalho tem minhas ideias, letras, produção e interpretação. É muito especial este momento na minha carreira, estou muito feliz. Fiz o que gosto, do meu jeito, coloquei em prática o que idealizei e espero que a galera curta tanto como eu”, narrou o popstar. E a gente, é lógico, segue na cola de Jerry Smith em todos os seus lançamentos.

Alto potencial de viralização

Divulgação/Léo Cruz Mara Pavanelly e Haniel

Após a gravação de um feat com Haniel, descrito como uma “mistura de piseiro e funk”, Mara Pavanelly também escolheu a última sexta-feira (18) para lançar “Modo Solteira” no YouTube e em todas as plataformas digitais. A produção do projeto ficou por conta da Mega Beat, e a direção, sob os cuidados de Marcinha Ribeiro.

“A música é um grito para todas as mulheres que perdem seu tempo em relacionamentos que não acrescentam em nada. Fala sobre nossa liberdade de ser e sentir. É algo que acredito muito. Tem coisa melhor do que ser livre? As gravações foram engraçadas demais, e não poderia ser diferente com o produto final. Essa parceria com o Haniel deu supercerto, ele tem um talento diferenciado”, comentou a intérprete.

Para o funkeiro, o single tem conteúdo para cair na graça do público: “Escutei, e a batida não saía da minha cabeça, o beat é muito alto-astral. Tem tudo para dar certo e bombar neste verão. A Mara é maravilhosa, já era fã dela, e foi um prazer enorme fazer esse trabalho”, finalizou o cantor, que ficou conhecido em 2015 após o sucesso do hit “Gelo na Balada”, quando fazia parte da dupla sertaneja Camila & Haniel.

Fim de semana de descanso

Divulgação/Val Góis Xande Valois e Cauê Campos

Aproveitando uma brecha na agenda de compromissos, Xande Valois, que começou sua carreira em 2012, em “Malhação”, aos oito anos, e Cauê Campos, que teve destaque na reta final de “O Sétimo Guardião” com o personagem Feijão, foram relaxar e renovar as energias no Cachoeiras de Cavaru Eco Resort, hotel localizado em Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro.

Por lá, os atores da Globo andaram a cavalo, jogaram sinuca, futebol e futevôlei, praticaram slackline, divertiram-se na piscina e na cachoeira e ainda relaxaram na jacuzzi. Ufa! Mas como fizeram questão de frisar: sem deixar de lado as “regrinhas” de higiene e segurança durante a hospedagem, como lavar sempre as mãos, usar máscara a maior parte do tempo, manter o máximo de distanciamento social possível e ter sempre álcool gel à mão.

Foco, força e fé

Divulgação/Caio Caciporé Miss Brasil e Papai Noel posam para foto em evento beneficente

Além de Julia Gama, gaúcha vencedora do Miss Brasil 2020, a comunidade de Paraisópolis, segunda maior da cidade de São Paulo, recebeu a visita do Papai Noel, e aproximadamente 245 crianças foram presenteadas com brinquedos, roupas e sapatos. Os pequenos receberam um kit personalizado, de acordo com os desejos escritos nas cartinhas, e ainda tiveram momentos de esperança e alegria em um período tão difícil por conta da pandemia da Covid-19.

Gilson Rodrigues, o líder comunitário e coordenador nacional do G10 Favelas, falou da importância da solidariedade: “Esta é uma época de festas, e queremos dizer que o ‘novo normal’ tem que ser a garotada sorrindo e brincando, comida no prato, um Natal digno e a renovação da fé e da esperança”. Julia, no entanto, usou o Instagram para comemorar a ação. “Parabéns, Gilson, pelo lindo trabalho que você realiza. É uma honra para mim poder contribuir. Você e todas as famílias de Paraisópolis podem contar comigo”, escreveu a beldade na legenda do post.

Nada como fazer o bem

Divulgação/Oseias Barbosa José Henrique Ligabue

José Henrique Ligabue está com tudo e não está prosa. Além de ser visto na reapresentação de “Flor do Caribe”, na Globo, em breve ele estará no ar em “Gênesis”, da RecordTV. “Estou vendo com muito carinho a volta da novela. É muito bom poder reviver essa história que fez tanto sucesso e marcou demais minha carreira”, confidenciou sobre a produção protagonizada por Grazi Massafera e Henri Castelli. Na época, Lino, seu personagem, chegou a ganhar status de sex symbol, tanto na trama quanto fora dela.

Ao iG Gente, o gaúcho falou da interação com o público em época de pandemia. “Por causa da reprise, as pessoas vêm falar comigo, porém a comunicação é toda concentrada na internet devido ao isolamento social. Sinto falta desse contato e continuo dando muita atenção pelas mídias sociais. Adoro e acabo virando amigo de verdade”, confessou. Ah, e o outro projeto do ator para 2021 é o grupo que montou com alguns vizinhos ligados à arte: “Te-arteiros Santa Marta”, que tem como objetivo levar o teatro para dentro da comunidade.

Krawk e Toguro aceitam convite de Misael

Divulgação Misael

Dois expoentes do trap, Misael e Krawk se uniram para o lançamento de “Solidão”, o quinto single do ex-integrante do grupo Pacificadores, durante o período de distanciamento social. A faixa, que conta com a produção do beatmaker Blakbone, chegou acompanhada de clipe, gravado na Mansão Hype, no Guarujá, no litoral de São Paulo, e da participação do youtuber Tiago Toguro. Os outros hits são: “Amor de Balada”, “Saudade”, “Coração Calejado” e “Evoluindo”, que fala sobre sua trajetória no rap. Na época da gravação do feat, Misael chegou a postar uma foto no Instagram ao lado de Krawk e perguntar para os seus mais de 235 mil seguidores: “Querem esse clipe?”. A resposta foi unânime: “Sim”. Dentre as principais parcerias da carreira do rapper estão nomes de peso, como Hungria Hip Hop e Mr. Catra (1968-2018).

Cena musical

Divulgação/Pedro Henrique Pedro & Paraná

Donos dos hits “Chifre Dói”, “Toquinho da Viola” e “Passando Apertado”, Pedro & Paraná disponibilizaram o recém-lançado single “Tá Bão Demais” em todas as plataformas digitais. Desde então, a dupla só tem ouvido bons elogios. “A canção tem um ritmo contagiante logo nos primeiros acordes da viola caipira e conta a história de um cara que estava passando por perrengues e maus bocados, mas apostou na música e alcançou sucesso”, destacou Paraná. Um dos trechos da letra, composta por Paulo de Lima e produzida por Luís Gustavo Garcia e Orlando Baron, da LB7 Music, diz: “Tá bão demais da conta / Tá tudo como sonhei / A coisa tá melhorando / Tá chegando minha vez / Tá bão demais da conta / Lá vai meu sucesso novo / Valeu a pena esperar / Logo tá na boca do povo”. Vale ressaltar que o clipe já pode ser acessado por meio do canal dos sertanejos no YouTube.

Momento único

Divulgação Monica Romeiro

Sempre em busca de novos desafios, a conselheira maternal Monica Romeiro, que está no comando do canal Almanaque dos Pais, hoje com quase 1 milhão e 200 mil inscritos, resolveu dar mais um passo à frente: aos 40, virou escritora e lançou o livro “Vem Cá Me Dar Um Abraço”. Segundo nos contou, a obra é mais uma forma de acolhimento materno, tanto que fala com os leitores da mesma maneira carinhosa e sincera como conversa com os seus seguidores nas redes sociais.

Nas 144 páginas, a mãe é representada pela mulher que gerou, adotou, criou, ou simplesmente pelo homem que também assume o complexo papel de cuidar de uma criança. Monica compartilha vivências e histórias levando o leitor a repensar a maternidade com o olhar humanizado, mostrando que não existe um manual para a vida perfeita. Com isso, expressou seu desejo: “Espero que cada pessoa, ao ler o conteúdo de ‘Vem Cá Me Dar Um Abraço’, nunca mais se sinta só nesse desafio incrível que é ter um filho”.

Prevenir ainda é o melhor remédio

Divulgação Thiago Salati

A pandemia do novo coronavírus mudou a rotina das pessoas ao redor do mundo, e, no Brasil, não foi diferente. Só para se ter ideia: a procura pela expressão “dor lombar” aumentou 76% nas ferramentas de busca da internet. A fim de saber mais sobre o tema, a Coluna Marcelo Bandeira, hospedada no iG Gente, bateu um papo com o neurocirurgião Thiago Salati, que compartilhou algumas dicas. A especialidade dele é a mesma de Fernando Gomes Pinto, que participava semanalmente do “Encontro, com Fátima Bernardes”, na Globo, e depois migrou para o “Aqui na Band”, com Silvia Poppovic e Luís Ernesto Lacombe, na emissora dos Saad.

“Estima-se que mais de 80% da população apresentará ao menos um episódio de lombalgia na vida, que também é uma das principais causas de afastamento do trabalho no mundo e de procura por atendimento médico. Infelizmente, menos de 60% das pessoas procuram auxílio de um profissional, o que contribui para a dor se tornar crônica e de difícil tratamento. No entanto, a chance de todo mundo passar por isso um dia é alta”, detalhou Salati, que, aliás, é o preferido de muitos famosos. Por fim, ele ainda relembrou um estudo realizado entre os anos de 1990 e 2016, no qual a lombalgia aparecia como a causa número um dentre as demais dores.