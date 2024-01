Márcia Cunha: Menopausa desafia mulheres a se autodescobrirem

Divulgação Menopausa desafia mulheres a se autodescobrirem

Para muitas mulheres, alguns sintomas da menopausa, como secura vaginal e incontinência urinária, por exemplo, impactam fortemente na feminilidade, interferindo, às vezes de forma drástica, em suas vidas sexuais. Por isso, esse é um período em que muitas ‘se fecham’ e chegam até a sentir vergonha de si mesmas.

Uma pesquisa feita no Brasil pela Bigfral, empresa que comercializa produtos para incontinência urinária, mostra que esse sentimento de vergonha atinge 40% das brasileiras que estão na fase pré-menopausa ou que definitivamente já pararam de menstruar. A ‘autoanulação’, em muitos casos, é fruto do desconhecimento: como não buscam informação prévia, grande parte das mulheres sofrem porque encaram a menopausa como ‘o fim de suas vidas’, apesar dela ser apenas uma fase pela qual todas vão passar mais cedo ou mais tarde.

Cada mulher, na verdade, vivencia o climatério e a menopausa de forma diferente. Mas é certo que, em média, 85% das mulheres sentirão ao menos cinco sintomas relacionados à essa fase de forma mais intensa. Na Plenapausa avaliamos mais de 8 mil mulheres e descobrimos que esses distúrbios estão mais relacionados com a saúde emocional do que com os famosos ‘calorões’, tendo impacto direto na qualidade de vida e no bem- estar. Basta dizer que, do total de mulheres avaliadas, 46% relatam que se sentem menos produtivas, o que com certeza está ligado a esse quadro.

Ou seja: você, que está passando por situação semelhante e agora lê este artigo, não está sozinha nessa jornada! E perceber isso é o primeiro passo para deixar a vergonha de lado e buscar ajuda, de preferência de um médico, pois é ele que poderá orientá-la e indicar o melhor tratamento fazendo uma avaliação individualizada.

Com os avanços da medicina, a compreensão e o tratamento da menopausa evoluíram muito. Hoje já conhecemos melhor os desafios e oportunidades dessa fase e podemos contar com opções terapêuticas, além da terapia de reposição hormonal, que ainda é o mais eficaz no tratamento dos sintomas mais incômodos. Também já é possível explorar uma diversidade de tratamentos alternativos, para aquelas mulheres que não querem ou não podem optar pela terapia de reposição hormonal, que passa por mudanças no estilo de vida e terapias complementares. Esse tipo de tratamento, inclusive, permite gerenciar os sintomas da menopausa de forma mais democrática e acessível, como é o caso do uso de suplementos.

A menopausa, longe de ser uma desvantagem, é uma passagem para uma nova era de autodescoberta e crescimento pessoal que, se bem aproveitada, certamente será muito prazerosa de ser vivida. Portanto, nenhuma mulher deve se sentir desencorajada pelas manifestações físicas e emocionais que ocorrem nessa fase. Muito menos sentir-se constrangida.

Se elas aproveitarem a maturidade como uma oportunidade para se reinventarem, redescobrirem suas prioridades, abraçando a si mesmas com compreensão e compaixão, nenhum sintoma será capaz de pará-las. A menopausa é uma vírgula e não um ponto final.

Fonte: Mulher