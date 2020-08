Marcelo Tas é criticado após questionar o posicionamento político de Andnet

O chef de cozinha Edu Guedes decidiu que não vai renovar seu contrato com a RedeTV! após cinco anos na emissora. O que motivou o apresentador a tomar essa decisão foi o acidente que sofreu em junho e comprometeu os movimentos da mão esquerda. Ele já avisou a direção que fica até setembro, quando termina o seu contrato, e confessou que tem sido sondado por outras emissoras.

Reprodução/RedeTV! Edu Guedes no seu retorno após o acidente

“Não tenho nada assinado com nenhuma emissora. Tomei essa decisão pelo momento que estou passando. Esse acidente e a pandemia mexeram comigo”, contou Edu Guedes ao ‘Notícias da TV’. O acidente aconteceu em Araras, no interior de São Paulo, e o chef acabou fraturando o braço enquanto pilotava um carro especial de corrida. Ele ficou afastado por 20 dias, voltou ao ar com limitações e chorou ao vivo.

“Considerei várias alternativas. Não pretendo parar, mas passou pela minha cabeça parar, porque dependo dos meus movimentos e já fiz muita televisão, são 26 anos de trabalho. Também pensei em me afastar e depois voltar. Pensei em fazer coisas novas, algo fora do estúdio no fim de semana”, contou o apresentador que estaria na mira da Band.

Edu confessa que tem sido procurado, mas ainda não decidiu nada. “Eu tenho propostas, mas ainda não assinei com ninguém”, deixou claro o chef que ganhou fama no “Hoje em Dia”, da Record TV. Um nome cotado para substituí-lo na RedeTV! é Luís Enersto Lacombe, demitido da Band recentemente.