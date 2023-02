Marcelo Santos: obras estão entre as prioridades

O novo presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (Podemos), em entrevista coletiva concedida logo após a sessão preparatória que elegeu a nova Mesa Diretora, afirmou que o desafio para o próximo biênio é ajudar o Executivo a destravar mais de 200 obras paralisadas em todo o estado, resolver a duplicação da BR-262, e fortalecer o papel dos deputados, com foco especial nos trabalhos das comissões permanentes.

Nesse sentido, Marcelo afirmou que já vem sendo mantido contato com o governador Renato Casagrande (PSB) no que diz respeito às questões de infraestrutura.

Quanto às atividades dos colegiados temáticos, Santos enfatizou a importância de valorizar mais o espaço das comissões, com a promoção de mais debates e apresentação de sugestões ao Executivo no sentido de sanar decisões que muitas vezes são tomadas de forma equivocada por falta de diálogo.

Eficiência e economia

Marcelo Santos anunciou que pretende dar continuidade a boa parte do trabalho que já vinha sendo realizado pelo ex-presidente Erick Musso (Republicanos), consolidando ações voltadas a aproximar cada vez mais o Parlamento da população, mediante oferta de serviços, que funcionam no Espaço Assembleia Cidadã.

Também destacou trabalho desenvolvido por ele, à frente do projeto Ales Digital, na busca de eficiência e economia no funcionamento da estrutura administrativa da Casa. Conforme apontou, cerca de R$ 12 milhões foram poupados devido à redução drástica de uso de papel e tinta para impressão de documentos.

Santos também comentou o resultado da eleição para a Mesa. “Fiquei feliz e honrado quando o governador indicou o meu nome para a base. E esse nome ganhou força e, por isso, chegamos ao final, havendo uma chapa única convergindo em prol do melhor para o estado”, disse a respeito do gesto de Casagrande de indicar seu nome para avaliação da base governista no processo eleitoral que o conduziu à Presidência.

