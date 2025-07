Marcelo Santos faz balanço do primeiro semestre na Ales

Projetos aprovados para o desenvolvimento do Espírito Santo, relação institucional, apoio aos municípios, avanços na modernização do Palácio Domingos Martins e o concurso público para novos servidores foram alguns temas na pauta na entrevista concedida pelo presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (União), sobre o balanço do primeiro semestre das atividades no Legislativo estadual. Aos veículos de comunicação da Casa, ele reforçou o papel da Ales em questões estratégicas, a importância do diálogo e a abertura do Legislativo para a sociedade.

A entrevista completa está no ar na programação da TV Ales a partir desta quarta-feira (23), com estreia às 8 horas e reprise às 14 e 21h30. Também já está disponível no canal da Assembleia Legislativa no YouTube.

Confira abaixo alguns dos tópicos tratados pelo presidente :

Projetos aprovados

Quanto aos projetos debatidos e aprovados no plenário no primeiro semestre do ano, o presidente destacou o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), indispensável para a elaboração do Orçamento. “É uma peça importantíssima para que nós possamos apreciar o Orçamento no segundo semestre e entregá-lo para a sociedade, porque tudo que você vota nesse ano no que tange ao Orçamento tem a efetividade a partir do ano seguinte”, esclareceu.

Marcelo Santos ainda comentou a importância do projeto que autorizou o Executivo a contratar empréstimo de US$ 60 milhões (em torno de R$ 340 milhões) para investir em infraestrutura viária em municípios capixabas, permitindo a “melhoria na nossa malha rodoviária estadual das cidades que integram a região alcançada pela Sudene. Esse é um trabalho muito importante, porque você atende a maioria das cidades na Região Noroeste do Espírito Santo, que careciam de um investimento melhor”, ressaltou.

Programas da Ales

Com orgulho, o presidente apontou as entregas e os resultados de duas iniciativas desenvolvidas pela Ales: o projeto Arranjos Produtivos e a Escola de Formação Política.

“O conhecimento é que vai fazer o agricultor, em especial, da agricultura familiar, produzir mais e melhor e com menos. E aí nós chegamos, além do conhecimento e do acompanhamento dessa produção, com a diversificação”, disse sobre o Arranjos Produtivos.

E, com (grata) surpresa, o presidente comentou a receptividade à iniciativa voltada para a formação política dos jovens. “Nós tínhamos uma expectativa de uma participação mediana por conta do distanciamento do jovem do seu interesse na política. O que nos causou uma grande surpresa é que tivemos mais de 700 inscritos para a aula inaugural, que eu tive a oportunidade de ministrar. O objetivo não é só que eles participem da política, aliás, não é o principal tema, é para que eles possam conhecer a importância da política na vida deles, o papel de cada um na sociedade, na composição dos Poderes Legislativo, Executivo e até Judiciário”, explicou Marcelo Santos

Diálogo institucional

“Eu posso dizer que, não só ao longo desse primeiro semestre legislativo, mas desde quando chegamos aqui na Assembleia, instituímos o que eu posso traduzir em uma única palavra: respeito.” Com esse espírito, Marcelo Santos reforçou a importância do diálogo para a construção de soluções. “(…) mesmo não concordando com a opinião de um chefe de uma instituição, de um chefe de um Poder, com o representante de uma federação ou de uma associação. Nós podemos não concordar, mas temos que respeitar a opinião”, avaliou.

Concurso público e servidores

Já sobre o aguardado concurso público em andamento na Casa, o presidente considerou a necessidade de reforçar os quadros com servidores qualificados e apontou benefícios oferecidos pela Casa. “O que vale aqui na Assembleia Legislativa como estímulo para você que tem interesse em participar desse concurso, além do salário, são os atrativos que nós temos como auxílio-saúde, tíquete-alimentação e, inclusive, um ressarcimento para quem tem filhos até 6 anos, que nós cobrimos num valor para a creche”, destacou.

Outro aspecto abordado na entrevista foi o diálogo com os atuais servidores, independentemente do vínculo, na busca por melhores condições de trabalho. “O servidor da Assembleia Legislativa hoje tem o respeito do presidente, de todos os deputados, e tudo aquilo que eu puder fazer para melhorar a infraestrutura interna da Assembleia, garantindo uma condição melhor, um ambiente legal de trabalho, um ambiente salubre, e não insalubre como eu encontrei em alguns setores, eu vou fazer”, garantiu Marcelo Santos.

Apoio aos municípios

O presidente ainda comentou o apoio da Ales com às câmaras dos 78 municípios capixabas por meio da Rede Capixaba de Fortalecimento do Legislativo, lançada no último mês de junho. A cooperação envolve apoio nas áreas jurídica, educacional, de comunicação e de inovação e transparência. “O objetivo é qualificar para que as câmaras (municipais) possam produzir mais e melhor, com um conteúdo totalmente qualificado”, detalhou o chefe do Poder Legislativo capixaba.

Marcelo relacionou a iniciativa ao projeto Revisa Ales, lançado em 2017, e coordenado por ele quando ainda era vice-presidente da Casa. A iniciativa voltada à revisão e consolidação das leis estaduais e normas internas da Ales vem se atualizando e está na versão 2.0.

“Eliminamos do arcabouço jurídico mais de 10 mil normas obsoletas, em desuso e inconstitucionais. Isso garantiu que o Espírito Santo fosse um dos estados com a maior segurança jurídica do Estado brasileiro. E isso pode ser feito, por exemplo, numa câmara. Para tal, ela precisa ter um ativo jurídico atualizado para que eles possam acompanhar e se modernizar ainda mais e, quem sabe, eliminar do arcabouço jurídico no município um bocado de norma inconstitucional, em desuso e obsoleta”.

Modernização da Casa

Já sobre a modernização do prédio do Legislativo, o presidente reforçou a importância das intervenções para a preservação do patrimônio público e o bem-estar dos servidores e visitantes. “(…) é interessante modernizar para ter a condição de receber bem o cidadão, seja de onde ele for, das regiões do Espírito Santo, também da modernização das comissões e dos integrantes da Mesa Diretora. Também fizemos a modernização da Presidência da Assembleia, que a gente recebe aqui todos, por igualdade e oportunidade”, pontuou.

Expectativas para o segundo semestre

A análise do Orçamento para 2026, projeto que trata dos investimentos para o estado, deve ser a prioridade dos deputados nos próximos meses. “É esse Orçamento que vai impactar diretamente na vida das pessoas, porque é nele que está previsto o valor dos investimentos que serão feitos. (…) Esse é o maior projeto que receberemos no segundo semestre legislativo e nós avaliamos por um bom período”, enfatizou Marcelo Santos.

Aproximação com a população

“Estamos trabalhando aqui com a nossa comunicação da Assembleia para cada vez mais colocar para a população o papel do Legislativo e o que esse Legislativo faz para melhorar a vida das pessoas. O objetivo nosso é fazer com que as pessoas conheçam o papel do Legislativo e nos procurem mais. Nós estaremos à disposição”, disse Marcelo Santos sobre o trabalho de transparência realizado por meio dos veículos de comunicação da Casa e das peças publicitárias na mídia esclarecendo sobre o protagonismo da Assembleia para realizações importantes:

“Não existe um prego nesse Estado que foi colocado com dinheiro público e não passou primeiramente por essa Casa que eu lidero, ao lado dos meus colegas deputados, autorizando o governo do Estado a fazer investimentos de infraestrutura, construção do Hospital Geral de Cariacica, ciclovia na Terceira Ponte, Avenida das Paneleiras e tantas outras obras importantes no Estado do Espírito Santo, que tem a digital e a participação de todos os deputados”.

Clique aqui e confira a íntegra da conversa com o presidente.

Fonte: POLÍTICA ES