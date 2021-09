Marcelo Santos está no Com a Palavra

Cinco vezes deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa (Ales), Marcelo Santos (Podemos) é o entrevistado do programa Com a Palavra que vai ao ar nesta sexta-feira (03) às 12 horas. O programa pode ser visto na TV Assembleia e YouTube da Ales e terá reprise às 18 horas e às 22h15.

Formado em administração e direito e pós-graduado em Direito Político, Santos começou a carreira política como vereador do município de Cariacica. As demandas de infraestrutura e mobilidade urbana do estado estão entre as prioridades do mandato do parlamentar.

Marcelo Santos conta para a TV Assembleia as conquistas do grupo de trabalho sobre Infraestrutura, criado pelo governo do Estado e presidido por ele, para elencar entraves e apresentar sugestões para desburocratizar o setor e dar celeridade a projetos estruturantes.

O desafio, segundo Marcelo Santos, é “acelerar os projetos de execução de grandes obras e, ao mesmo tempo, garantir entregas de alta qualidade à sociedade”. Como exemplo das obras, o deputado cita o Sistema de Transporte Aquaviário, a ampliação da Terceira Ponte e a duplicação da BR-101.

Como vice-presidente da Comissão de Finanças da Ales, Marcelo Santos destaca questões primordiais para a recuperação econômica do Espírito Santo com os problemas trazidos pela pandemia, como o equilíbrio das contas do Estado e a segurança jurídica para atrair novos investidores.

A Comissão Especial do Petróleo e Gás, colegiado criado por iniciativa de Marcelo Santos, também foi pauta do bate-papo. O deputado explica como o Estado precisa se preparar para iniciar a exploração das jazidas de sal-gema no norte capixaba. Destaca ainda que o Espírito Santo abriga a maior jazida do minério da América latina, o que pode engrandecer o mercado salineiro capixaba, com um novo polo petroquímico que pode gerar milhares de empregos na região.

Na Grande Vitória a TV Assembleia vai ao ar nos seguintes canais: 3.2 aberto e digital; 12 da NET; 23 da RCA e 519.2 da Sky Digital. Essa e outras edições também estão na playlist do Com a Palavra no canal da Assembleia no YouTube.