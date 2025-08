Marcelo Santos destaca papel de movimentos comunitários

O presidente Marcelo Santos (União) palestrou no lançamento do Fórum Metropolitano de Lideranças, neste sábado (2), no Hub ES+, localizado na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória. O deputado falou a líderes comunitários sobre como contornar a polarização partidária para recolocar a população no centro das atenções políticas.

O convidado enalteceu a reunião no sentido de fortalecer o movimento comunitário, até mesmo para formar novas forças políticas. Ele fez uma analogia com a atual composição da Assembleia Legislativa (Ales), onde, apesar das diferenças ideológicas, deputados têm votado matérias em prol dos capixabas.

Ele usou como exemplo a sua reeleição por unanimidade, ocasião na qual recebeu votos da extrema-esquerda e da extrema-direita, assim como os demais espectros políticos, para demonstrar a unidade da Casa e a soberania do Plenário nas votações, mesmo as consideradas polêmicas. “Sempre respeitei a opinião do outro”, complementou, ao destacar o diálogo que mantém com os colegas.

“Reconheço porque vocês dão um pedaço da sua vida, o tempo da sua vida para melhorar a vida dos outros”, se referiu aos líderes comunitários. “Prestigio muito o líder popular, o presidente de associação. Eu prestigio muito essas instituições, organizações que têm o papel que na maioria das vezes nós mesmos, líderes comunitários, líderes populares, não enxergamos nossa missão, nem o tamanho e a importância dela”, salientou.

O presidente fez uma análise negativa de pessoas que se elegem para liderar comunidades, mas “vendem” essa conquista a agentes políticos e acabam não honrando os compromissos firmados com a população.

Conforme Marcelo Santos, o Brasil passa por uma crise política dos extremos (tanto na esquerda quanto na direita) que gerou uma “panela de pressão”, prestes a estourar a qualquer momento. “E quem vai pagar essa conta?” perguntou. “Os extremos? Não! Você, cidadão, lá da ponta, morador do bairro que precisa de investimento em infraestrutura”.

Fórum

A realização do fórum partiu da iniciativa de três líderes comunitários da capital com o objetivo de debater o protagonismo que a polarização ideológica passou a ter no campo político, ofuscando as necessidades de atendimento das demandas da população na base, afirmou Fernandão Oliveira, do bairro Comdusa.

Junto com ele, estão Drica Monteiro, representante do Bairro Grande Vitória, e José Antônio Gomes, do bairro Jesus de Nazaré. Entre os convidados também estavam vereadores que exerciam essa função antes do cargo eletivo.

“Objetivo do fórum é a gente resgatar as origens das lideranças comunitárias, diminuir um pouco esse extremismo que vem assolando a nossa política no Brasil, fazer com que as lideranças se unam e, o mais importante, respondam pela comunidade, representem a comunidade, não partidos, ideologias políticas”, avaliou Fernandão ao falar à TV Ales.

“A troca de ideias e o intercâmbio entre as lideranças”, isso é o que se espera do evento, conforme revelou a coordenadora do fórum, Drica Monteiro. “Precisamos de entender nossa importância no debate e na construção de uma sociedade (…). A gente não quer falar de extremismo, de ideologia política”, emendou ela em entrevista.

Na opinião da coordenadora, o fórum pode ser entendido como um “pontapé” para estimular a participação popular na construção de um futuro para o Espírito Santo. Ela criticou o que classifica como cooptação e manipulação das lideranças dentro do movimento de polarização política.

Os vereadores que participaram do evento são Bruno Malias (PSB), ex-líder comunitário de Jardim Camburi; Mara Maroca (PP), ex-liderança de São José; e Pedro Trés (PSB), ex-líder no bairro Jardim da Penha.

Segundo Fernandão Oliveira, mais dois fóruns devem ser realizados até dezembro para debater temas de relevância do cenário político.

