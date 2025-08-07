Política
Marcelo Santos destaca inovações da indústria durante feira do setor
A Assembleia Legislativa (Ales) acompanhou nesta semana a 18ª edição 2025 da Mec Show (5 a 7 de agosto), considerada a feira industrial mais importante do Espírito Santo. O evento, no Pavilhão de Carapina, é estruturado para apresentar inovações e fomentar conexões de setores estratégicos e de negócios, mas acaba enaltecendo todo o dinamismo capixaba quando o assunto é indústria.
“A Mec Show a cada ano surpreende mais com novas tecnologias, modernidade, colocando o Espírito Santo numa condição de competitividade sem desigualdade com demais setores nessa disputa, não só entre os estados, mas entre outros países do mundo”, afirmou o presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (União).
Para o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), o padrão da feira e as oportunidades expostas são indícios positivos para o futuro da economia local.
“É muito bom ter aqui 330 expositores, empresários, 40% de fora do estado, mostra o potencial desse setor metal mecânico, de óleo e gás, então para nós é muito bom saber que o Espírito Santo tem uma área tão organizada, que isso é garantia de que a gente vai ter um desenvolvimento industrial. A gente está inovando e a inovação é garantia de que a gente vai ter indústrias competitivas”, apontou Casagrande.
Entusiasta do evento, o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), ressaltou que o dinamismo econômico de um Estado equilibrado e políticas públicas muito consistentes motivam e dão segurança a novos investimentos.
“É a maior e melhor edição da nossa Mec Show, que esse ano completa 18 anos. E trazendo também, com muito vigor, a presença do ES Oil & Gas, que é o conjunto das nossas empresas que exploram petróleo e gás aqui no Espírito Santo e que contratam a indústria metal mecânica em todo o estado do Espírito Santo”, lembrou.
A Mec Show
Considerado uma das maiores feiras industriais do Brasil, o evento tem forte peso dos setores de mineração, siderurgia, celulose, petróleo e gás e naval. Em 2024 foram 330 expositores, mais de 18 mil visitantes e uma estimativa de negócios na faixa de R$ 220 milhões. A edição de 2025 trouxe empresas de automação, soluções industriais, máquinas e equipamentos, segurança, produtos químicos e revestimentos, içamento, entre outros.
O evento também agrega a 13ª edição da ES Oil & Gas Energy, com área de exposição do setor de petróleo, gás e energia.
