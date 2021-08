Marcelo Medici alfineta alemãs que judiaram de cavalo em Tóquio: “Duas escrotas”

Reprodução/Instagram Marcelo Medici





Marcelo Medici, que está gravando uma nova série de comédia para a Netflix Brasil, foi um dos famosos que protestaram contra a amazona Annika Schleu e sua treinadora, Kim Raisner, que acabou recebendo cartão preto e sendo expulsa dos Jogos Olímpicos, após ser flagrada batendo em um equino na última sexta-feira (6).

Ao repercutir as imagens, o ator disse que “Annika Schleu chicoteou, e Kim Raisner deu soco” em Saint Boy só porque ele “não efetuou uma prova”. “Vocês são duas escrotas, deviam ser proibidas de continuar em qualquer esporte que envolva animais. Lixos”, manifestou-se por meio de uma publicação no Twitter.





Dessa vez, no entanto, a resposta veio “a galope”. É que a União Internacional do Pentatlo Moderno informou que vai conduzir uma revisão completa do incidente e rever as regras da modalidade para as Olimpíadas de Paris, em 2024: “O bem-estar do animal e uma competição justa para os atletas precisam ser o foco”.

Anikka Schleu chicoteou e Kim Aisner deu soco no cavalo que não efetuou uma prova! vcs são duas escrotas, deviam ser PROIBIDAS de continuar em qualquer esporte que envolta animais. #LIXOS #Olimpiadas #OlimpiadasTokio2020 pic.twitter.com/wBe2jpcXN0 — Marcelo Medici (@marcelomedici) August 7, 2021