Marcelo Crivella diz que Covid-19 matou menos que o esperado e estimula retomada

Alan Santos/Presidência/10-09-2020 O presidente Jair Bolsonaro e o prefeito Marcelo Crivella durante cerimônia no Rio de Janeiro

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, defendeu a retomada da economia, já que, segundo ele, na capital, não aconteceram “as mortes previstas pelos especialistas da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz)”.

A fala do prefeito encerrou uma apresentação ao vivo em sua página no Facebook na qual, pela primeira vez, apareceu ao lado do presidente Jair Bolsonaro, recebendo apoio à sua candidatura à reeleição para prefeito do Rio de Janeiro.

Segundo o prefeito, com as medidas tomadas e equipamentos comprados, o número de mortes causadas pela Covid-19 ficou abaixo da projeção de 3% da população feita pela Fiocruz. “Agora precisamos retomar a economia, já que as curvas todas, há meses, estão descendentes”, disse.

Bolsonaro também falou e fez um apelo para que os cariocas que estejam indecisos votem em Crivella por acreditar que ele é o melhor candidato. O presidente também classificou o prefeito como um conservador, assim como ele, e disse que, na América do Sul, alguns países estão voltando a ser “pintados de vermelho”. “Nós não queremos isso em nosso país”, disse Bolsonaro.

Bolsonaro gravou um vídeo para a campanha eleitoral de Crivella, em que demonstra apoio ao candidato no Rio. No vídeo, presidente e prefeito enfatizam que compartilham valores morais e políticos, de defesa da família e resistência a movimentos considerados de esquerda.