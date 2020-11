Marcelo Cabo é o novo técnico do Atlético Goianiense

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians apresentou os seus mais recentes reforços para a sequência da temporada 2020 do futebol masculino. Contratados nos últimos dias, Jemerson e Jonathan Cafú concederam entrevista coletiva online no início da tarde desta terça-feira (10), no CT Dr. Joaquim Grava.

O zagueiro e o atacante receberam o manto alvinegro das mãos do presidente Andrés Sanchez. Os atletas, que inclusive já conhecem seus novos números de camisa, iniciaram a coletiva respondendo a perguntas de dois sócios do Fiel Torcedor. O primeiro a falar foi Jemerson, que foi perguntado sobre a motivação ao escolher o Timão para a sequência da carreira.

“Representar uma grande equipe, poder jogar, mostrar meu futebol. Torcida fiel, um grande clube, visibilidade enorme, dá oportunidades. Isso me fez voltar ao Brasil”, explicou o novo camisa 3 alvinegro, que foi seguido pelo atacante – que falou sobre as suas características dentro de campo.

“Agradeço a Deus por jogar em uma grande equipe como Corinthians”, iniciou. “Acho que sou um jogador velocista. Gosto de jogar pela esquerda vindo para dentro. O gol virá naturalmente. Vou me cobrar muito por ele, para pisar na área e ajudar a equipe do Corinthians”.

Em seguida, os reforços corinthianos atenderam a imprensa. Em primeiro lugar, Jemerson foi perguntado sobre as suas condições de jogo e sobre o estilo de jogo que espera encontrar quando entrar em campo pelo Coringão.

“O Corinthians tem essa identificação defensiva. Lembro de 2015, time que não levava gols. Isso é bom para o defensor, bom para mim. São grandes defensores e atacantes. Vou me dedicar ao máximo, voltar a minha forma ideal. Fisicamente estou bem. Mas (ritmo) de jogo é diferente de treinar algumas horas. Vou me dedicar ao máximo para estar no nível dos demais”, garantiu.

Jonathan Cafú também foi perguntado sobre o seu começo no Timão. E prometeu muito empenho para também estar à disposição do técnico Vagner Mancini o quanto antes – os dois atletas já estão regularizados e estão liberados para estrearem pelo clube.

“Para vestir a camisa do Corinthians, tem que ser grande jogador. Todos que estão aqui tem condição de vestir essa camisa. Chego para ajudar, é ficar em forma o mais rápido possível. A cobrança num time como esse vai existir. Isso faz o Corinthians ser grande. Por pressão mesmo, pela torcida. Vou me preparar o mais rápido possível para ficar à disposição do Vagner Mancini”, espera.

O atacante, que envergará a camisa 28 em sua passagem pelo Corinthians, diz que chega ao clube com aspirações altas: quer trabalhar forte e jogar com garra para ajudar o elenco.

“Respeitando todos os atacantes que estão aqui, vim procurar meu espaço. Quero ajudar, quero colocar dúvida na cabeça do Mancini. Ajudar da melhor forma possível, como o torcedor quer. Se não der na técnica, vai na raça. Deixar a vida e a alma lá dentro”, afirmou o atleta, que revelou ser corinthiano desde a infância.

“Sou corintiano desde pequeno, minha família toda é. Minha relação é isso: desde quando me entendo por gente, sou corintiano e vai ser assim pelo resto da vida”, afirmou o atleta.

Jemerson, por sua vez, lembrou das conversas com Jô, atleta com quem atuou no futebol mineiro no início da sua carreira. Os dois têm amizade desde então, e as palavras do atacante sobre o clube o convenceram a retornar para o Brasil para jogar pelo Timão.

“Não vou falar que é paizão se não vai dizer que é velho. Irmão mais velho. Mandei mensagem para ele, para saber do clube, dia a dia. Falou da grandeza, coisas boas. O tempo no Atlético-MG foi vitorioso. Espero repetir isso no Corinthians”, projetou.

Os dois atletas falaram sobre a expectativa para entrarem em campo. Ambos estão ansiosos para representar o clube pela primeira vez, mas sabem que não devem precipitar a sua entrada para cuidar do físico.

“Eu acho que isso é no dia a dia, nos treinamentos. É meu segundo treino com o grupo. Vamos vendo a evolução. Fisicamente estou bem, pesa o ritmo de jogo, que é diferente do treinamento. Coisa específica te ajuda a chegar bem. No dia a dia. Se dependesse de mim, eu já estrearia sábado. Mas é uma decisão tomada em conjunto”, afirmou Jemerson, seguido por Jonathan Cafú.

“Não pode trocar o pé pelas mãos. Tem que trabalhar, ver no dia a dia, passar pela comissão técnica, pelo Mancini, para ver se estaremos no nível. Vamos esperar. Dar tempo ao tempo. Estar no maior nível possível”, pretende o atleta.

O Corinthians volta a treinar na manhã desta quarta-feira (11) no CT Dr. Joaquim Grava, visando o próximo jogo da equipe pelo Campeonato Brasileiro da Série A 2020. No sábado, o Timão enfrentará o Atlético-MG às 19h, na Neo

