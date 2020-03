Marcelo Adnet dá resposta seguidora que o acusou de traição

Recentemente, Marcelo Adnet se envolveu em uma nova polêmica. É que foi revelado que o humorista teve um caso extraconjugal com a atriz Analu Bastos . Ele, no entanto, veio através do Twitter explicar a sua versão da história na tarde desta quarta-feira (11).

Leia também: Marcelo Adnet se envolveu com atriz durante crise no casamento

arrow-options Montagem/Reprodução/Instagram A esposa de Marcelo Adnet, Patrícia Cardoso, ameaçou a mulher com quem o comediante se envolveu durante o casamento





Leia também: Affair de Adnet revela que foi ameaçada pela esposa do humorista

A suposta traição teria acontecido no começo de 2020, quando Adnet vivia uma crise no casamento com Patrícia Cardoso e os dois decidiram dar uma pausa na relação. Nesse período, ele se encontrou com Analu em São Paulo.

No Twitter, uma seguidora disse que “Adnet critica tanto o presidente, mas sempre mau-caráter com as mulheres. Vai entender… Sempre traindo as esposas e expondo as mesmas na mídia. Quando se aponta um dedo tem quatro apontado para si!”, mas logo apagou o comentário.

Leia também: Marcelo Adnet bomba nas redes depois de imitar Bolsonaro na Sapucaí

Marcelo Adnet então retrucou: “Não traí. Nós estávamos separados. Ela também ficou com outras pessoas. Ponto.” E ainda completou: “Porque mentem e vao mentindo até isso virar uma “verdade”. Não gosto de falar de vida pessoal e já deixei passar um monte de coisa que hoje é tida como “verdade”. Quem sabe da minha vida sou eu.”

Não traí. Nós estávamos separados. Ela também ficou com outras pessoas. Ponto. — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) March 11, 2020