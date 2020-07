Marcelo Adnet bomba com imitação de Trump em resposta a Felipe Neto

Reprodução/ Twitter Marcelo Adnet bomba com imitação de Trump

Na noite da última quinta-feira (16), o comediante Marcelo Adnet bombou no Twitter com mais uma de suas imitações. O artista resolveu fazer um vídeo resposta ao youtuber Felipe Neto, após o mesmo aparecer no New York Times dizendo que Bolsonaro é o pior presidente durante a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Adnet fez isso caracterizado como nada mais nada menos do que Donald Trump.

No vídeo ele se refere a Felipe Neto como “Philip Grandson”, faz piadas com o youtuber, além de misturar aspectos pelos quais Neto é conhecido, como a imitação de foca, famosa entre fãs do rapaz. “Você é pior que a China, você nasceu no Méier. Você é o tipo de cara que vai no Bar Buxixo, da Tijuca, para tomar aquelas torres de chope horríveis. Aquilo é nojento”.

A imitação de Marcelo Adnet já acumula mas de 1 milhão de visualizações e rendeu até mesmo uma mudança no Twitter de Felipe Neto. Agora o perfil do Youtuber carrega o nome de “Philip Grandson”, homenageando a sátira de sucesso feita pelo humorista.

Tive que trocar de nome depois de hoje — Phillip Grandson ??? (@felipeneto) July 17, 2020