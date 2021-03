Marcela sobre bissexualidade: “Acharam que estava namorando mulher por mídia”

Reprodução/Instagram Marcela Mc Gowan

Resumo Marcela Mc Gowan fala sobre bissexualidade, feminismo e BBB

Influencer afirma que sofreu hate ao assumir o relacionamento com Luiza

Além disso, comentou a representatividade no Big Brother 21

Marcela Mc Gowan, ex-participante do “BBB 20” , falou recentemente de bissexualidade, vida pessoal e sobre o reality show que a catapultou à fama

Questionada sobre o início de namoro com a sertaneja Luiza , Marcela é enfática. “Recebi muito carinho, mas também muitas críticas e julgamentos. No começo era a história do ‘isso é mídia’ ou ‘ué não sabe o que quer’, depois começaram alguns comentários invalidando a relação entre mulheres, infelizmente isso é uma realidade, as pessoas ainda têm muito preconceito”, disse ela em entrevista à Vogue.

“Tenho falado mais no assunto e compartilhado informações que acho relevantes. É importante que as pessoas entendam a bissexualidade, e ela seja validada como uma orientação real e completa”, acrescentou.

O “BBB” e a bissexualidade

Recentemente, Lucas Penteado e Gilberto Nogueira sofreram represálias dentro do “BBB 21” por selaram um beijo. Lucas, principalmente, teve sua bissexualidade questionada pelos demais participantes do programa. Ao analisar a situação, Marcela, que também é bissexual, reflete.

“Essa edição teve mais diversidade que a nossa [BBB 20] e isso é muito legal de acompanhar, mas gostaria que eles tivessem menos medo do cancelamento. Percebi que agora eles estão se soltando mais, porém no começo era claro que tinham muito medo. Também adoraria que a xepa fosse dentro da casa na nossa edição (risos). Fiquei sem comer algumas vezes porque fechavam para arrumar provas e ações”, comentou.

Por fim, Marcela Mc Gowan revela se “ficaria” com alguma sister da 21ª edição do “BBB”. “Não. Acho as mulheres muito incríveis, mas estou em um relacionamento, então estou fechada para crushes (risos)”.