Marcela McGowan fala sobre sexualidade feminina e dá dicas em live com iG

Reprodução/Instagram Rosanna Davison, marido e filha

Aos 36 anos de idade, a modelo Rosanna Davison, que foi eleita Miss Mundo em 2003, está grávida. A novidade, que é muito especial, tendo em vista que ela já sofreu 14 abortos, foi anunciada em desabafo emocionante no Instagram. Rosanna é casada com Wes Quirke, com quem tem uma menina de 8 meses de idade, e agora espera gêmeos.

“Estamos esperando dois meninos, que vão nascer em novembro. Como falei abertamente, nós lutamos com 14 perdas nos últimos anos e foi uma jornada desafiadora de fertilidade antes de finalmente receber Sophia em novembro passado por meio de uma barriga de aluguel”, escreveu.

“Me disseram que provavelmente eu nunca seria capaz de carregar meu próprio bebê devido a uma suspeita de disfunção do meu sistema imunológico, que vários tratamentos médicos diferentes não conseguiram corrigir. Então, para que isso aconteça naturalmente, e ter gêmeos também por completo acaso, é um sonho se tornando realidade para nós”, continuou.

“Ele [o médico] não consegue dar uma explicação de como eu estou sustentando essa gestação e provavelmente vai continuar como um dos mistérios da vida. Nós descobrimos a gravidez no primeiro mês da quarentena, quando eu estava mais relaxada e aproveitando meu tempo com a família em casa, apesar da tristeza e ansiedade mundo afora. Talvez essa pausa do estresse do dia a dia tenha feito toda a diferença. Nós mal conseguimos acreditar e levou muito tempo para entendermos e contarmos as novidades”, disse.

“Os milagres de fertilidade podem levar tempo, mas realmente podem acontecer das maneiras mais inesperadas e mágicas. Como sempre, estou enviando tanto amor para aqueles que ainda estão em sua jornada para ter um bebê. Nunca desista da esperança!”, finalizou Rosanna, considerando sua atual gravidez um milagre.