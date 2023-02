Marcel Van Hattem lança candidatura para presidência da Câmara

Agência Câmara Deputado Marcel Van Hattem lançou sua candidatura para a presidência da Câmara

O deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) lançou nesta terça-feira (31) a sua candidatura a presidência da Câmara dos Deputados. O anúncio foi feito em uma coletiva no Legislativo.

Em seu discurso, Van Hattem declarou ser alternativa ao governo Lula e ao bolsonarismo. Ele ainda se comprometeu com pautas anticorrupção na Câmara.

“Algumas das pautas anticorrupção ficaram de lado no último mandato. Estamos oferecendo o meu nome para ser esta alternativa. Não se trata de uma candidatura partidária, mas sim um movimento que tenta trazer parlamentares que corroboram com o nosso pensamento”, declarou.

Nos bastidores, a candidatura de Van Hattem é uma alternativa do Novo para evitar um alinhamento ao PT, que apoiará a reeleição de Arthur Lira (Progressistas-AL). A legenda quer evitar apoios a qualquer pauta de interesse petista.

Além dois outros dois parlamentares do partido, Van Hattem recebeu apoio do deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR). O parlamentar exaltou as ideologias de Marcel e disse ter sonhado “com uma candidatura mais à direita”.

“Marcel representa valores cristãos e o combate à corrupção. Precisamos ter uma candidatura à direita, conservadora, que apoia valores liberais. Existia esta lacuna. Ele encontra lugar nos meus sonhos de um país mais solidário”, afirmou Dallagnol.

Van Hattem terá pouco tempo para angariar mais votos. As eleições para a presidência da Câmara acontece nesta quarta-feira (1º).

A tendência é que Lira seja reeleito com tranquilidade. O atual presidente da Casa conseguiu reunir PT, PL e outros partidos de base e oposição em prol de sua candidatura e já conta com mais 400 votos.

Além de Lira e Van Hattem, o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) também lançou sua candidatura. Alencar, porém, não encontra apoio de parlamentares do próprio partido.

Fonte: IG Política