Marca histórica: Brasileirão supera público de 2 milhões

A oitava rodada do Brasileirão Assaí atingiu a marca de dois milhões de torcedores nos estádios. Após as cinco de partidas de sábado, a média de público nos jogos da Série A está em 26.959 presentes, acima do maior número da história: 22.953, em 1983. Flamengo e São Paulo lideram a estatística no campeonato, com 54.333 e 47.482, respectivamente.

“Essa marca fantástica, alcançada no sábado, é fruto da credibilidade da competição e do trabalho de excelência realizado pela CBF, desde o início da nova gestão em março do ano passado, e de todos envolvidos na organização do Brasileirão Assaí. Esses dois milhões de torcedores que prestigiaram a competição até agora, e vão continuar lotando os estádios pelo Brasil, nos deixam ainda mais entusiasmados para continuar oferecendo a cada rodada uma competição ainda melhor”, agradeceu Ednaldo Rodrigues, Presidente da CBF.

Voltando de lesão, David marcou o gol da vitória do São Paulo sobre o Goiás

A rodada teve início no sábado (27), com dois jogos: Athletico-PR 1 x 2 Grêmio, na Arena da Baixada, e Fortaleza 2 x 0 Vasco, na Arena Castelão. Mais tarde, Cuiabá e Coritiba empataram em 1 a 1, na Arena Pantanal, mesmo resultado de Flamengo e Cruzeiro, no Maracanã, que registrou o maior público do Campeonato Brasileiro até o momento: 65.270 torcedores presentes.

Na última partida do dia, o São Paulo venceu de virada o Goiás por 2 a 1 e ampliou a boa fase após a chegada do treinador Dorival Júnior.

Internacional recebe o Bahia, no Beira-Rio, às 16 horas, no domingo

No domingo (28), Corinthians e Fluminense se enfrentam na Neo Química Arena, às 16 horas, mesmo horário do jogo entre Internacional e Bahia, no Beira-Rio. Às 18h30, será a vez do Red Bull Bragantino ir em busca da vitória contra o Santos, no Nabi Abi Chedid, simultaneamente ao confronto entre os dois últimos campeões do Campeonato Brasileiro: Atlético Mineiro x Palmeiras, no Mineirão.

O estádio Nilton Santos receberá a última partida da rodada entre Botafogo, que lidera a competição, e América Mineiro, às 19 horas.

Confira os jogos da oitava rodada do Brasileirão Assaí:

Sábado (27)

Athletico-PR 1 x 2 Grêmio – 16 horas – Arena da Baixada

Fortaleza 2 x 0 Vasco – 16 horas – Arena Castelão

Cuiabá 1 x 1 Coritiba – 18h30 – Arena Pantanal

Flamengo 1 x 1 Cruzeiro – 18h30 – Maracanã

São Paulo 2 x 1 Goiás – 21 horas – Morumbi

Domingo (28)

Corinthians x Fluminense – 16 horas – Neo Química Arena

Internacional x Bahia – 16 horas – Beira-Rio

Red Bull Bragantino x Santos – 18h30 – Nabi Abi Chedid

Atlético Mineiro x Palmeiras – 18h30 – Mineirão

Botafogo x América-MG – 21 horas – Nilton Santos

Fonte: Esportes