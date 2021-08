Marca DS vai se dedicar apenas aos carros elétricos a partir de 2024

Divulgação Marca DS que faz parte do grupo Stellantis entrará para a eletrificação total em menos de três anos

A marca da divisão francesa Citroën, DS Automobiles, confirma que só vai fabricar veículos elétricos a partir de 2024. Embora a montadora venda modelos eletrificados desde 2019, a decisão de entrar para o mundo dos carros eletrificados será uma grande mudança e vem acontecendo rapidamente.

Apesar de comunicar a migração para a eletrificação de seus carros, a DS não entrou em detalhes, mas disse que “fortalecerá” sua linha ao oferecer uma versão elétrica do DS4.

Eles então “revelarão um novo design, lançando o primeiro projeto 100% elétrico do Grupo Stellantis (fusão franco-ítalo-americana Fiat Chrysler Automobiles com a montadora francesa PSA Group) baseado no plataforma média STLA (4200 – 5000 mm) de comprimento”. Eles também virão equipados com baterias de 87-104 kWh , que oferecem até 700 km de autonomia.

Em um comunicado, a CEO da DS Automobiles , Béatrice Foucher, disse: “A indústria automotiva está passando por uma mudança cuja amplitude e velocidade são sem precedentes. Como pioneira, a DS Automobiles antecipou essa mudança com a eletrificação no centro de sua estratégia”.

Foucher disse que decidiu acelerar o desenvolvimento de veículos elétricos para “criar uma nova arte de viajar 100% elétrica, desejável em termos de diversão e notável em termos de qualidade e desempenho”. Ele também chamou a entrada da eletricidade apenas em um “plano ousado”, que tomará forma a partir de 2024.