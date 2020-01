Maraisa mostra resultado de procedimento estético no nariz e choca web com resultado; vídeo

Maraisa deixou seus seguidores impressionados ao exibir o resultado da rinoplastia. Usando uma maquiagem profissional, a musa chocou a web.

Usando uma ferramenta de vídeo em seu Instagram, a dupla de Maiara revelou a transformação do nariz com um clique divertido e brincou com seus seguidores.

Ela exibiu o rosto com olheiras e curativos, típicos de quem passa pela cirurgia. “Se liga nesse challenge com o selo Maraisa de qualidade!”, mostrou ela iniciando o vídeo.

Explicando o procedimento, ela contou. “Pra quem não sabe, eu passei por um procedimento no nariz e aproveitei pra ajustar um desvio de septo! Agora, brincadeiras à parte, isso prova que na vida, pra tudo dá-se um jeito!”, brincou ela ao exibir a maquiagem.

Sempre divertida e sincera, a musa motivou os internautas com uma bela mensagem de apoio: “Então levanta a cabeça, mete uma make na cara e vai… O mundo é seu minha irmã!”, finalizou ela.

Recentemente, a sertaneja divertiu a web ao revelar o seu pedido inusitado de Natal.

Solteira e vivendo um grande marco na carreira, a cantora fez um pedido relacionado à vida amorosa. “Papai Noel tá ‘bêbu’. Disse que se eu me comportar vai dar tudo certo”, garantiu ela, divertindo a web com mais um clique sincero sobre o amor.