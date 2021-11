Maraisa faz homenagem para tio de Marília Mendonça: “Reerguia as três”

Reprodução/Instagram @maraisa Maraisa faz homenagem para tio de Marília Mendonça





A cantora Maraisa fez uma homenagem, nesta quinta-feira (11), para o tio e assessor da cantora Marília Mendonça, Abicieli Silveira Dias, que morreu junto com Marília em um acidente aéreo.

Em uma postagem em seu perfil oficial no Instagram, Maraisa, que faz dupla com Maiara, publicou diversas fotos de Silveira e agradeceu a amizade. “Silveira… Nosso fiel escudeiro! Nos últimos dias, nossas equipes estavam tão unidas, nosso produtor e as pessoas que ajudavam e cuidavam, sempre juntas! Boiolinha… Sempre cuidando da gente de uma forma leve, deixando que fôssemos quem realmente éramos, com a nossa autenticidade e, ao mesmo tempo, nos protegendo de tudo! Ao final de todo trabalho, você sempre dava seu parecer! Sempre nos colocando pra cima, nos mantendo confiantes e lembrando o quanto estávamos lindas e nosso trabalho era foda… Nunca deixando a peteca cair! Era nossos ouvidos em todos os lugares, nosso maior protetor mesmo”, iniciou a cantora.





Leia Também

Maraisa relembrou a forma como o tio de Marília Mendonça apoiava as três, que estavam juntas no projeto “Patroas”, e se declarou para o amigo. “Se a gente desanimava, no primeiro minuto, você já reerguia as 3! Eu amava seus elogios, porque sempre foram muito sinceros! Ficávamos hospedados sempre nos mesmos andares dos hotéis, como uma família que sempre fomos! E era sempre um “Dorme com Deus!” com um beijo na testa! Tenho certeza de que, no momento que nós vivemos agora, seria o primeiro a falar: “Bora minha filha… Anima! Vocês são gigantes!!!” Saudades eternas”, completou.





Abicieli Silveira tinha 43 anos e deixou uma filha de seis meses. A viúva,Nayara Moura, relembrou, nesta quinta-feira (11), os bilhetes que o ti de Marília Mendonça escrevia. “Ele sempre gostava de deixar um bilhete para mim debaixo do travesseiro. São esses entre outros … Guardei todos eles. Te amarei pra sempre”, relembrou Nayara.