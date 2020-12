Mara Maravilha se compara a Maisa e diz que deixou a TV quando estava no auge

Reprodução/Instagram Mara Maravilha se compara a Maisa e diz que sau da TV quando estava no auge

Mara Maravilha foi uma das famosas apresentadoras infantis dos anos 80 e 90. Ao lado de Xuxa, Eliana e Angélica, que mara alfinetou recentemente , a morena divertiu a criançada até resolver se afastar das telinhas. Em uma live para o Instagram, a funcionária do SBT comentou a decisão de sair da televisão naquela época.

“Estou na memória afetiva da galera especialmente pelo Show Maravilha. Lembram das maravilhas, das borboletinhas, das bananas e do solzinho que ficavam comigo no palco… Tive uma história parecida com a Maisa: quando estava no meu auge e pedi para sair da TV. Foi um momento em que não tinha vontade de estar na TV”, Mara comentou.

A apresentadora também falou sobre a passagem por “A Fazenda”. No reality da Record, Mara presenteou o público com cenas ótimas, como quando fez xixi no chão. “Não ganhei A Fazenda. Até hoje não sei como não ganhei (risos). Depois que saí, participei de um programa do Silvio. Voltar para o SBT foi um prêmio melhor que ganhar o reality”, disse.