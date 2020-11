Mara Maravilha recorda foto antiga mostrando o corpo e brinca: “Já fui assim”

Mi Vargas e Micheli Rocha mostram sensualidade e desinibição em ensaio duplo

O clima esquentou entre as Musas do Internacional durante uma sessão de fotos em dupla. Mi Vargas, a Musa do Internacional de 2019, e Micheli Rocha, Musa de 2020, posaram sensuais para comemorar os títulos do time do coração.

Com muitas carícias, as Musas mostraram entrosamento na cama: “Acho que para mostrar o amor que temos pelo Internacional não temos pudores. Aqui é tudo sem limites!”, disse Mi Vargas aos risos. Já a atual Musa se sente privilegiada em contar com o apoio da antecessora: “É um prazer poder contar com o carinho e o apoio da Musa de 2019. Espero poder representar nosso Colorado tão bem quanto ela”, disse Micheli Rocha.

A bordo de lingeries vermelhas e brancas, as beldades entraram no clima de pegação, que teve beijos e terminou com ambas nuas na banheira e depois cobertas apenas pelas faixas de Musas.

“A Micheli é um tesão. Não tem como não se sentir atraída por uma morena como essa. A pegação faz parte e também é uma forma de demonstrar nosso amor ao time”, disparou Mi Vargas após o ensaio. “Tenho que retribuir todo o carinho que estou recebendo da minha antecessora. Nada melhor que uns beijos e carícias para demonstrar minha gratidão. A Mi é linda e me deixou sem fôlego!”, disse Micheli Rocha.

As duas musas participarão do evento coroação do Musa do Brasileirão, previsto para acontecer no final do mês de novembro. Mi Vargas disputará o título do concurso com as demais Musas de 2019 e Micheli Rocha receberá oficialmente a faixa de musa na mesma data.

FOTOS: