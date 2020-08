Mara Maravilha quer se aproximar de Angélica e entrar em grupo com Xuxa e Eliana

A atriz Glamour Garcia está vivendo um novo relacionamento após ter uma difícil separação no ano passado – na qual precisou recorrer a uma medida protetiva contra o ex-namorado através da Lei Maria da Penha. A artista está namorando um polícia militar de Marília, local do interior de São Paulo onde vive sua família, e prefere não revelar ainda a identidade do amado.

Reprodução/Instagram Glamour Garcia

“É um recomeço. Ele está me fazendo muito bem. Acho que é um relacionamento como eu nunca tive antes. Uma pessoa que me apoia, me admira pelas minhas conquistas, que me dá força. Acho que minha insegurança, até mesmo por ser trans, me fazia confundir ciúme e obsessão com admiração. Estamos juntos há um mês”, contou Glamour Garcia ao jornal Extra.

Caso o relacionamento fique mais sério, ela está disposta a revelar quem é o policial que roubou seu coração. “Ele tem uma profissão um pouquinho diferente da minha e ainda está meio assustado. Então, prefiro não revelar ainda quem ele é. Com o tempo isso vai acontecer naturalmente, todo mundo vai ficar sabendo. Mas estou amando muito e sendo amada, com reciprocidade. Voltei a ser feliz”, declarou.





Em 2019, durante as gravações “A Dona do Pedaço”, novela na qual a atriz fez sucesso como Britney, ela foi agredida pelo ex-namorado. “Apesar de ter vivido o momento mais ilustre da minha vida, também foi o meu maior pesadelo. Vivia praticamente em cárcere privado. Fui espancada, agredida. Infelizmente até sendo mutilada em alguns momentos… Acabei numa situação de vítima. Ele tentou me matar algumas vezes. Só hoje consigo ver isso. O medo me cegou e me calou muitas vezes.”