Mara Maravilha confessa que sofreu assédio: “Tentou pegar nos meus peitos”

Na última quinta-feira (23), Mara Maravilha confessou que já sofreu assédio. A apresentadora do SBT relembrou o caso, que aconteceu em 2019, durante o “Fofocalizando”.

Mara Maravilha

“Eu me lembro que eu tinha… Isso já tem tempo, olha como fica o trauma na nossa mente. Eu estava andando e a pessoa, o homem, vinha ao contrário. Ele simplesmente colocou a mão no meu peito e continuou andando”, contou Mara Maravilha .

A apresentadora do SBT continuou dando detalhes do caso: “Eu olhei para trás e tentei falar, ele nem olhava para trás, me tirando de louca. Isso já tem tempo, para você ver a agressão [ assédio ] que é não só física, mas psicológica. Eu fico me perguntando se ele não tem mãe, não tem irmã”, finalizou Mara Maravilha .