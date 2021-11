Mara Maravilha chama Sérgio Mallandro de “baba-ovo da Xuxa”

Reprodução/Instagram Mara Maravilha

Uma das juradas mais apimentadas do quadro “Dez ou Mil”, do “Programa do Ratinho”, do SBT, Mara Maravilha movimentou a edição que foi levada ao ar na noite desta segunda (8). É que a ex-apresentadora do “Fofocalizando” resolveu cantar a sua versão para o sucesso “Ilariê”, de Xuxa Meneghel.

Em um dos versos, ela cita o puxa-saquismo de Sérgio Mallandro para cima da Rainha dos Baixinhos. Ratinho, aos risos, fez coro às falas da artista baiana. “O senhor pediu para eu cantar ‘Ilariê’ e eu tenho a minha versão da letra. Presta atenção na letra. Está na hora, está na hora da lavagem cerebral. Eu ganhei um disco da Xuxa e virei débil mental. Ilari, ilari, ilariê, oh-oh-oh… lari, ilariê, oh-oh-oh”, cantou Maravilha, em tom de deboche.

Em sua defesa, Mallandro demonstrou não ter gostado da atitude: “Eu vou ligar para ela [Xuxa]. Não fala mal da minha irmã. Não fala mal da minha irmã na minha frente”, comentou ele. “Ih, eu estou pouco me lixando”, retrucou Mara. Esta não é a primeira vez que Maravilha alfineta Meneghel. Em entrevistas, ela já declarou que se sente excluída pela Rainha dos Baixinhos.