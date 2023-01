Mara Gabrilli anuncia saída do PSDB para filiar-se ao PSD

Divulgação Mara Gabrilli

A senadora Mara Gabrilli anunciou no último sábado (28) que irá se desfiliar do Partido da Social Democracia Brasileira ( PSDB ) após 19 anos para entrar no Partido Social Democrático ( PSD ), de Gilberto Kassab .

“Obrigada, José Serra, por me abrir as portas para a política. Serra e @gilbertokassab foram os maiores impulsionadores de minha trajetória. Saio com gratidão do @PSDBoficial para o @PSD_55, levando comigo a missão de continuar trabalhando pelo Brasil”, afirmou a senadora nas redes sociais.

Obrigada, @joseserra_ , por me abrir as portas para a política. Serra e @gilbertokassab foram os maiores impulsionadores de minha trajetória. Saio com gratidão do @PSDBoficial para o @PSD_55 , levando comigo a missão de continuar trabalhando pelo Brasil. pic.twitter.com/tjUc8OOFNZ — Mara Gabrilli (@maragabrilli) January 29, 2023

Kassab, líder do PSD, afirmou que o partido comemora a chegada da senadora. “Minha amiga e um dos grandes nomes da nossa política. Muito obrigado, @joseserra_, e seja muito bem-vinda, Mara”, postou.

O motivo da saída não foi revelado. No entanto, Mara Gabrilli afirmou à Folha de S. Paulo que se decepcionou com o PSDB.

“Já tive vários contratempos. Depois da última eleição, eu fiquei bastante decepcionada com a forma com que o partido fez a distribuição dos recursos para mulheres. Vi candidatas desistindo”, disse a senadora neste domingo ao jornal Folha de S. Paulo.

Gabrilli agora integra o partido com maior número de cadeiras no Senado, chegando a 15 membros. Além disso, Eliziane Gama deve deixar o Cidadania e integrar o PSD também.

Fonte: IG Política