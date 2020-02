Mar invade a praia e arrasta banhistas durante ressaca no Guarujá

arrow-options Reprodução Banhistas tentam salvar seus pertences durante ressaca no Guarujá (SP)

Uma pessoa filmou o momento em que banhistas foram arrastados pelo mar durante ressaca no Guarujá (SP), na tarde do último domingo (23). A água subiu com força, invadindo a área das pessoas que tomavam sol na na extensão da praia.

arrow-options Reprodução/Twitter Ressaca no Guarujá

Outra usuária publicou a foto das pessoas no calçadão após o ocorrido em seu perfil no Twitter. De acordo com ela, não era possível permanecer na praia. Outros relatos apontam que o mar estava muito agitado e apenas uma fresta da areia não foi atingida. As pessoas se amontoaram na parte seca.