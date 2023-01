“Máquina do tempo”: museu de motos clássicas nos EUA tem de tudo

Reprodução – Museu Boyertown Museum of Historic Vehicles O museu Boyertown na Pensilvânia reúne qualquer veículo histórico sobre rodas e que muitos nem imaginam que existam

O ano ainda está começando e esperamos conhecer muitas novas motocicletas. Enquanto isso não acontece, vamos falar de história. Estamos cercados de eventos de motocicletas vintage , lotados de colecionadores de modelos de todas as épocas, mas é em um museu que descobrimos aquela motocicleta sobre a qual, às vezes, nem tínhamos ouvido falar.

O museu Boyertown na Pensilvânia é um desses casos. Meio perdido na pequena cidade de Boyertown, na região da Filadélfia , seu acervo de automóveis e utilitários do início do século passado é muito rico e interessante, mas as motocicletas , em menor quantidade, também contam a sua história.

Esta motocicleta é uma réplica da Ace XP3 de 1923, projetada por William Henderson , fundador da Henderson Motorcycle Company. Depois de vender sua empresa para a Schwinn, William Henderson criou a Ace Motor Corporation , que tinha a filosofia de produzir motocicletas leves e velozes. A Ace XP3 era fabricada na Filadélfia e tinha motor de quatro cilindros em linha de 1.300 cm3 montado na posição longitudinal. Sem o sidecar, pesava apenas 145 kg e assim bateu o recorde de velocidade em sua época, atingindo 172 km/h com o piloto Red Wolverton . Após a morte do fundador, a Ace Motor Corporation foi vendida para a Indian , que aproveitou o nome e lançou a Indian Ace , um modelo de vida curta.

Gabriel Marazzi Esta é uma réplica da Ace XP3 que, sem o side car, bateu o recorde de velocidade de sua época

Já a Reading Standard era uma conhecida fabricante de bicicletas de qualidade. Em 1903, a empresa começou a equipar suas bicicletas com motor e, em 1907, introduziu o motor de válvulas laterais, inspirando-se em uma variedade de motocicletas britânicas e europeias.

A Reading Standard 1911 tem motor de um cilindro de 500 cm3 com válvulas laterais e 4 cv de potência. Para acionar o motor, era necessário pedalar como uma bicicleta , como conhecemos em ciclomotores. Para facilitar a empreitada, uma alavanca alça-válvula era acionada no punho direito no guidão. E para movimentar a motocicleta , uma alavanca deveria ser acionada pelo pé esquerdo para tensionar a correia de transmissão.

Reprodução – Flickr A Reading Standard 1911 tem motor de um cilindro de 500 cm 3 com válvulas laterais e 4 cv de potência

A mais evoluída Reading Standard de 1916 ganhou um novo motor V2 de 1.000 cm3 e válvulas mecânicas, tornando-se uma motocicleta de alto desempenho muito popular para corridas. As enormes alavancas ao lado do tanque deveriam ser acionadas para alterar as relações de transmissão, como em uma rústica caixa de câmbio. Devido à dificuldade nesse acionamento, essas alavancas eram conhecidas como “Suicide Shift” (alavancas suicidas) , uma vez que o piloto era obrigado a dirigir por um bom tempo com apenas uma das mãos no guidão.

Reprodução – Boyertown Museum of Historic Vehicles A Reading Standard 1916 é uma motocicleta de alto desempenho que foi muito popular para corridas de época

A Rogers Manufacturing Company de Chicago fabricava o sidecar da Reading Standard 1916 . Os carrinhos laterais dessa empresa eram feitos para serem usados por praticamente todas as motocicletas daquela época.

Em 1923, a Reading Standard Company foi adquirida pela Cleveland Motorcycle Company , que se concentrou nos motores de quatro cilindros em linha.

Assim como a Ace, a Reading Standard Company também era da Pensilvânia, sediada na cidade de Reading, bem próxima a Boyertown. Nota-se que o museu da cidade especializou-se em contar as histórias de seus históricos e empreendedores vizinhos.

Fonte: IG CARROS