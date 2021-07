Mary Archangel Maquiagem energética: saiba como usar

A maioria das mulheres usa maquiagem, seja em um dia habitual ou para uma ocasião especial. Mas nem todas sabem como utilizar a pintura no rosto de maneira que melhore as vibrações.

O segredo da maquiagem energética é fazer a escolha de cada traço e de cada cor com consciência e objetivo, utilizando a vibração dos tons e dos traços para trazer energia, cura e uma intenção para sua vida.

Em nosso rosto existem também chakras, onde os ativamos com a maquiagem energética. Assim, é possível ter grande proteção como, por exemplo, quando colocamos um delineado preto nos olhos e blindamos energias intrusas e negativas.

É importante saber que a maquiagem energética é feita com respeito, consciência e reconexão de sua essência ao sagrado feminino e à autoestima. E ela trabalha as energias dos quatro elementos: Terra, Água, Fogo e Ar.

Como fazer maquiagem energética

Para fazer a maquiagem energética, você pode meditar para se concentrar e depois começar a trabalhar o que é necessário na escolha de cada traço, cada cor de batom, do blush, fazendo desenhos em seu rosto, como flores, símbolos, usando pedrarias, brilhos…

Além do seu rosto, você também pode maquiar partes de seu corpo e colocar elementos no cabelo para fortalecer o objetivo de sua meditação.

Use sempre os elementos que precise trabalhar em sua energia. Por exemplo: se tem a necessidade de estar mais concentrada, aterrada, use as cores do elemento Terra. Já se você precisa trabalhar mais as emoções como amor, feminilidade e doçura, aposte no elemento Água que, no caso, são as cores rosadas.

Caso você queira partir para a sedução, trabalhe com o elemento Fogo, como um batom vermelho. Com certeza você vai se destacar e se sentir muito sedutora!

Texto: Mary Archangel, taróloga, facilitadora de desenvolvimento feminino, ferapeuta e psicoterapeuta tântrica

Instagram: @mary_archangel

