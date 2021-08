Mary Archangel Maquiagem energética: a força e as cores do elemento Terra

Como abordamos no texto anterior sobre maquiagem energética , expliquei que esse tipo de maquiagem é uma forma de trazer proteção e equilíbrio, além de trabalhar a atração de um objetivo ou cura com a força das cores dos quatro elementos. Falarei sobre um deles neste texto e sobre os demais nos próximos textos.

Gosto muito do elemento Terra e iremos começar com ele. A maquiagem energética deste elemento é onde trabalhamos: concentração, atenção, entendimento de situações de diversas áreas com mais racionalidade, foco para conseguir objetivos, segurança e estabilidade emocional.

Essas são algumas necessidades que muitas vezes temos que trabalhar em nós mesmas, principalmente quando estamos muito emotivas, desconcentradas até mesmo por questões hormonais que as mulheres têm naturalmente e acabam mexendo com o emocional.

Portanto, se você precisa se aterrar, ter mais força emocional, coragem e equilíbrio, é indicado utilizar a maquiagem energética com elemento Terra em tons de marrom, bege, terra, preto e verde musgo. Essas cores devem ser utilizadas preferencialmente nos olhos, pois a boca tem uma ligação com a energia sexual e o prazer feminino, e as cores do elemento Terra podem interferir, de modo que atrapalhe a energia sexual fluir positivamente. Então, é preciso estudar cada caso, mas indica-se dar preferência a cores mais naturais na boca.

Uma dica para utilizar a maquiagem energética com as cores do elemento é quando tiver uma entrevista de trabalho ou uma reunião importante, por exemplo. Para isso, siga alguns truques básicas:

Olhos: use sombras marrons, verde musgo, traços com delineador preto reto e máscara de cílios preta;

Blush: opte por um de tom marrom para dar ênfase às maçãs do rosto;

Batom: utiliza os tons como os com ‘cor de boca’.

Com essa maquiagem você vai conseguir prestar mais atenção e ficar concentrada para que consiga se expressar no momento exato para assim atingir seus objetivos.

Mas lembre-se de que a maquiagem energética deve ser feita desde o início, passando a base, o corretivo até a finalização do batom, sempre com respeito, intenção e objetivo. Com essa make, o sucesso será garantido!

Texto : Mary Archangel, taróloga, facilitadora de desenvolvimento feminino, terapeuta e psicoterapeuta tântrica

Instagram: @mary_archangel

