‘Maquiagem de banana’ inspira looks e faz sucesso no Instagram

Durante o isolamento social, muitas maquiadoras lançaram tendências no Instagram. A influencer Paz Skyes lançou a maquiagem de banana, inspirada na fruta e no cotidiano. O look fez sucesso e está sendo replicado por diversos perfis da rede social.

Em entrevista para o site Allure , Paz afirma que entrou no isolamento com a vontade de inovar nos looks, com maquiagens complicadas e demoradas. “Fiquei muito preocupada em ser produtiva, mas então eu disse: ‘Pare, não é sobre isso – é sobre desacelerar, tornar-se mais simples, mais fácil. É sobre olhar ao seu redor e conectar-se com a natureza e consigo mesmo.’ Então essa foi a minha inspiração: o simples, o cotidiano “, conta a maquiadora.

E a partir da maquiagem de banana, muitas pessoas se inspiraram e tentaram recriar o look. Se você quiser também fazer a maquiagem, aqui vai um passo a passo:

Paz utilizou um pigmento amarelo cremoso nas pálpebras,

rímel para definir,

delineador para as sardas artificiais e

gel de sobrancelha.

Veja as maquiagens inspiradas em Paz: