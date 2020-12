Maquiagem com glitter: 6 opções lindas para brilhar neste fim de ano

Reprodução: Alto Astral Maquiagem com glitter: 6 opes lindas para brilhar neste fim de ano

Se você pensa que o brilho só pode ser usado nas makes durante o Carnaval, está muito enganada. Perfeita para todas as épocas do ano, principalmente as comemorações de Natal e Réveillon, a maquiagem com glitter é diferenciada, glamourosa e chamativa. Além disso, é uma ótima ideia para quem ainda não escolheu o visual das festividades de fim de ano.

Devemos sempre nos lembrar, também, da importância de entrar na moda com consciência . Que tal apostar em versões biodegradáveis de glitter – e evitar que os resíduos atinjam os animais marinhos? Aposte na sugestão e confira algumas inspirações incríveis!

Ideias de maquiagem com glitter para se inspirar

Glitter salpicado

Se você prefere brilhar com certa discrição, uma boa pedida é utilizar um glitter de cor mais neutra, como o branco ou prateado… E apenas salpicar os brilhos nas pálpebras, evitando exageros.

Delineado de glitter

Entra ano e sai ano e o delineado de gatinho nunca fica fora de moda. Por que não aproveitar o estilo tradicional e adicionar uma pitada extra de brilho? Também é uma ótima opção para seguir a tendência fugindo do óbvio.

Glitter vazado

Versão ‘diferentona’ em que o glitter sai dos olhos e chega às bochechas, dando ainda mais força ao poder do iluminador. O visual também ajuda a destacar aquele efeito glow mais natural na pele , sem perder a elegância.

Glitter colorido

Essa opção é realmente para quem quer chamar atenção nas festividades de fim de ano. A maquiagem com glitter colorido nunca fez tanto sucesso antes; e tem tudo para trazer um ar divertido e despojado para o seu look.

Glitter flocado

A vantagem desse tipo de glitter, mais “grossinho”, é que pode ser usado em praticamente todas as partes do rosto. Ótima opção para quem busca ressaltar as maçãs ou trazer um brilho a mais para as sombras .

Glitter nos lábios

Não pense que a maquiagem com glitter é exclusiva para a região dos olhos. Ele pode ser aplicado até mesmo na boca, criando um efeito de lábios mais carnudos. A dica é depositar o produto com leves batidinhas por cima do gloss ou batom cremoso, ajudando a grudar melhor e não passar para a comida na hora da ceia. Se joga sem medo!

