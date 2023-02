Divulgação Maquiadora explica a diferença de efeito glow e efeito matte

Os efeitos glow e matte são ambos queridinhos das blogueiras e celebridades, porém, de acordo com a maquiadora Karol Resende, eles não têm nada em comum. E, o que distingue os dois acabamentos são os produtos usados em cada um deles, já que no primeiro temos algo mais “cremoso”, e no segundo, mais seco e sem brilho.

“Na pele glow, os produtos são mais hidratantes e cremosos, é uma pele com mais viço e com um brilho natural. O rosto fica com aspecto de descansado, saudável. Para a pele matte, os produtos são mais opacos e geralmente garantem maior durabilidade. O efeito é conhecido por deixar a pele mais “sequinha”, sem acabamento brilhoso”, explica Karol.

E mesmo que os dois acabamentos dependam muito do gosto e da opção de cada um, já que um se trata de uma pele mais hidratada e o outro uma pele mais sequinha, o divisor de águas se dá pelo clima e pela ocasião. “A pele matte é muito usada nas épocas mais quentes do ano, por ter maior durabilidade. Já a pele glow é muito usada em temperaturas mais frias, pois tem uma durabilidade menor”, completa a maquiadora. Há algum tempo, o efeito matte era o preferido, mas o estilo “pele fresca” vem ganhando as brasileiras.

Como fazer cada efeito

Pele glow

Hidratar a pele é o passo mais importante, por isso o skincare é essencial. Depois disso, é bom deixar a pele bem sequinha, mas hidratada.

O segundo passo é a iluminação, o produto pode ser em pó ou em creme, a escolha fica a critério. Utilize um primer glow ou até mesmo um hidratante iluminador na pele toda.

O terceiro passo é aplicar a base. Use uma base leve (aquosa e fluída) ou dilua a base para ficar menos densa, aplicando com pincel mais firme.

Depois da base, use o corretivo apenas na pálpebra inferior ou faça o famoso triângulo rente ao nariz. O pincel deve ser um mais fofinho, se for pra esconder espinhas ou manchas o pincel tem que ser mais firme.

Use a luz a seu favor! Com corretivo, comece iluminando a região abaixo dos olhos e das sobrancelhas e faça um traço no canto externo dos olhos, para levantar o olhar. Um bom truque para não deixar muito marcado é se olhar na câmera do celular com o flash ligado.

Pele matte

Hidrate a pele! Para evitar que fique marcada, espere o hidratante ser totalmente absorvido e aplique a base com acabamento matte. Para isso, use pincel ou esponja. Em seguida, aplique um corretivo com cobertura alta. Aplique pó solto na zona T e nas olheiras. Depois sele toda a pele com um pó compacto com acabamento matte, “varrendo” o pó translúcido.

