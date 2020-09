Mapa realiza ações de prevenção da mosca-da-carambola no Aeroporto de Boa Vista

.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) iniciou nesta terça-feira (1º) o reforço nas ações de prevenção à dispersão da praga Bactrocera carambolae (Mosca-da-Carambola), com a fiscalização nas bagagens de passageiros dos voos oriundos do Aeroporto de Boa Vista (RR). A ação é realizada de forma conjunta entre os auditores fiscais federais da Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro) e da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima (ADERR).

O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo e a mosca-da-carambola é a principal ameaça à manutenção dos mercados de exportação já estabelecidos e em constante expansão da fruticultura.

A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância de não transportar frutos e vegetais de áreas com ocorrência da praga que, ao se dispersar, pode gerar inúmeros prejuízos para os agricultores das demais regiões.

Além das ações no aeroporto, a vigilância e o controle de trânsito nas barreiras estaduais da ADERR foram reforçados. A agência estadual é responsável pela fiscalização do trânsito interno do estado, por meio de um convênio firmado com a Secretaria de Defesa Agropecuária.

Controle

No mês de agosto, o Ministério capturou um exemplar da praga da mosca-da-carambola na área urbana de Boa Vista. Foram adotadas todas as medidas previstas nos planos emergenciais de controle da praga, além da intensificação do monitoramento na área delimitada. Até o presente momento, não houve registro de novas capturas.

A mosca-da-carambola é caracterizada como praga quarentenária presente no Brasil, e sua dispersão pode causar grandes prejuízos econômicos. A praga causa danos não apenas na carambola, mas em diversas outras frutas como goiaba, acerola, tangerina, caju, pitanga, entre outras.

O subprograma de Bactrocera carambolae (Mosca-da-Carambola) compõe o Programa Nacional de Combate às Moscas-das-Frutas (PNMF) e visa erradicar a praga no Brasil, com ações de controle de focos localizados nos estados do Amapá, Pará e Roraima.

