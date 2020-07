Mapa lança Boletim Agro Meteorológico, com informações sobre previsão do tempo

.

Está no ar mais uma ferramenta de auxílio ao agricultor, é o Boletim Agro meteorológico. O informativo de áudio quinzenal traz a previsão do tempo com dicas para ajudar o produtor na decisão do plantio e da colheita.

O serviço é oferecido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmete), vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O Mapa também tem outros dois serviços de áudio: Momento Agro, que apresenta as principais notícias do Mapa, e o Mapacast, que é um podcast de entrevistas sobre temas importantes do setor agropecuário brasileiro.