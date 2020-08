Mapa apreende mais de 200 mil litros de defensivos irregulares em São Paulo

.

Cepea, 28/08/2020 – De acordo com pesquisas do Cepea, apesar da demanda um pouco desaquecida (devido ao clima frio e ao período de fim de mês), as cotações da laranja seguem firmes, sustentadas pela menor disponibilidade de frutas de qualidade no mercado in natura. Na parcial da semana (de segunda a quinta-feira), a pera tem média de R$ 30,91/cx de 40,8 kg, na árvore, elevação de 1,6% em relação à do período anterior. A valência, por sua vez, apresenta melhor qualidade e, diante da oferta controlada de frutas, também segue com valores elevados. A média desta semana é de R$ 27,09/cx de 40,8 kg, na árvore, alta de 2,9% frente à da semana anterior. Para a lima ácida tahiti, mesmo com a oferta ainda restrita, o mercado não conseguiu absorver os elevados preços da fruta, o que resultou em menor demanda e em queda nos valores. Na parcial da semana, a tahiti tem média de R$ 70,03/cx de 27 kg, colhida, recuo de 22,9% em relação à do período anterior. Vale destacar, contudo, que produtores consultados pelo Cepea acreditam em recuperação dos preços da tahiti, fundamentados no fato de as frutas nas árvores ainda não terem atingido o estágio de maturação e tamanho ideais para colheita – os pomares precisam de mais chuvas para que o desenvolvimento seja favorecido. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br