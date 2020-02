Mão robótica mais forte do mundo serve bebidas e toca piano; veja vídeo

arrow-options Reprodução/Youtube Mão robótica é capaz de realizar diversas tarefas





Pesquisadores do Instituto Coreano de Máquinas e Materiais (KIMM) apresentaram uma mão robótica que é capaz de servir bebidas, segurar ovos, cortar papel com uma tesoura e até mesmo tocar algumas notas no piano.

A mão, que pesa menos de um quilo, é capaz de segurar objetos com três vezes seu peso, o que segundo seus criadores a torna a mais forte do mundo . Ela é composta por quatro dedos e 16 juntas, controladas independentemente por 12 motores individuais. O design foi criado para replicar os movimentos dos dedos humanos.





Sensores nas pontas dos dedos, palma da mão e dedos detectam o contato com objetos e medem a força necessária para segurá-lo. A mão pode ser montada em uma variedade de braços robóticos , de acordo com as necessidades da tarefa que irá realizar.

“A mão robótica foi desenvolvida para lidar com vários objetos, incluindo as ferramentas usadas na vida cotidiana, imitando o delicado movimento de uma mão humana”, disse Hyunmin Do, líder da equipe de pesquisa, em comunicado.

“Também esperamos que seja usada como plataforma de pesquisa para estudar os algoritmos necessários para segurar objetos e a inteligência necessária para sua manipulação”.