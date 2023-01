Mão na Roda: os 10 lugares mais diferentes que o estepe já foi posto

Reprodução Compartimento do estepe do Renault Gordini fica sob o assoalho do porta-malas dianteiro

A roda sobressalente, conhecido popularmente como estepe, foi inventada pelos irmãos galeses, Walter e Tom Davies, e começou a ser produzida a partir de 1904.

A história dela revela que o termo estepe surgiu das palavras em inglês step tyre, “pneu do estribo”. A origem é que antigamente os primeiros automóveis costumavam trazer o pneu sobressalente (tyre), sobre o estribo lateral (step).

Conheça os mais inusitados lugares onde já colocaram o estepe que você nem possa imaginar. Alguns casos envolvem várias mudanças de posição.

1) Fiat 147

Reprodução – Wikipedia Para liberar o espaço do porta-malas do Fiat 147, a solução foi colocar o estepe junto ao motor

Inovador em vários quesitos, o Fiat 147 de 1976 também adotava a configuração dianteira transversal do compacto motor, e junto a ele, alojava o estepe; com isso, liberava mais espaço para o porta-malas, uma inteligente solução herdada do antecessor italiano 127 . Uma das propagandas do lançamento dizia “Enfim, um carrão pequeno”.

2) Renault Dauphine/Gordini

Reprodução No Renault Dauphine/Gordini, a solução não atrapalhou o espaço na parte traseira, onde fica o motor

Com motor traseiro, o estepe só poderia ser guardado à frente, mas, por causa do projeto que adotava o sistema de abertura do capô do Gordini/Dauphine contra o vento e do espaço do porta-malas dianteiro que deveria ser reservado às malas, a solução inteligente foi alojá-lo embaixo do assoalho do porta-malas, sendo retirado por uma tampa cuja moldura do compartimento também fazia reforço como garra do para-choque.

3) MP Lafer

Reprodução – Facebook No MP Lafer, motor fica atrás e estepe foi parar à frente, diferente do britânico MG que o inspirou

A ideia deste fora-de-série surgiu da paixão do empresário Percival Lafer, que era apaixonado pelo roadster britânico MG TD . Utilizando como base um modelo de 1952, Lafer construiu a réplica brasileira MP Lafer , montado sobre o chassi do Fusca . Como o motor era traseiro, o estepe foi parar na frente, mas dava a falsa ideia de que era na tampa traseira, tal como no modelo que serviu de base.

4) Volkswagen Fusca alemão

Reprodução A configuração da suspensão dianteira do Fusca alemão, ao contrário do nosso, possibilitou um ganho de espaço no porta-malas dianteiro

A partir de 1970 chegou a série 1302 do Fusca e, com ela, algumas modificações na suspensão que passou a ser do tipo McPherson, com molas helicoidais, em vez dos braços arrastados sobrepostos com barras de torção. Além da melhora significativa do conforto, este tipo de configuração abriu mais espaço no porta-malas dianteiro, graças à posição horizontal do estepe.

5) Uno Turbo

Reprodução – The Garage Para abrir espaço do turbocompressor do Uno, o estepe foi parar no porta-malas, reduzindo o espaço

Como não havia espaço no cofre do motor do Uno para a adoção do turbocompressor, o jeito foi arrancar o estepe de aro 14 e jogar no porta-malas, meio que como um improviso, e ficava na posição horizontal. Com isso, a capacidade volumétrica caia de 240 para 175 litros.

6) Volkswagen Gol

Reprodução – Pastore CC No Gol, depois de mudar o estepe de lugar por mais de uma vez, a partir de 1985 o estepe voltaria para o porta-malas

Em 1980, o Gol tinha o estepe junto ao motor refrigerado a ar. Ao lançar a versão a álcool em 1981, a VW teve que adotar dois carburadores e, com isso, passou o estepe para trás. Surpreso, o então presidente da VW Wolfgang Sauer viu um Gol com estepe à frente e viu que bastava virá-lo de cabeça para baixo cobrindo o carburador. A VW poderia ter poupado gastos com novos moldes, mas, com a vinda do motor 1.6 a água , o estepe acabou voltando para o porta-malas em 1985.

7) Volkswagen Cross Fox

Reprodução No VW CrossFox, a engenhoca do estepe na traseira, liberou mais espaço no porta-malas

Pendurar a roda atrás virou moda para reforçar a imagem de off road dos falsos utilitários, popularizada pelo Ford EcoSport , em 2003. Com o VW Fox , a ideia deu tão certo, que no “berço” reservado ao estepe podia se aproveitar até para guardar objetos ou até bolsas junto ao macaco e jogo de ferramentas.

8) Jeep Willys

Reprodução O suporte do estepe do Jeep CJ5 na lateral, só tinha uma finalidade: dar mais estabilidade ao veículo

Nos primeiros Jeep fabricados pela Willys o estepe ficava posicionado na tampa traseira, o que prejudicaria a sua estabilidade, além de empinar como um cavalo por conta do peso extra. Desta forma, a empresa resolveu instalá-lo na lateral direita traseira para compensar o peso do motorista, resolvendo de vez o problema.

9) Gurgel Carajás

Reprodução Os motoristas mais baixinhos sofria com a visibilidade do estepe sobre o capô

A exemplo da Land Rover, o jipe Carajás também carregava o estepe preso no capô. Porém, no caso do modelo nacional, a imprensa da época reclamava que o acessório atrapalhava a visão de motoristas que tinham menos de 1,70, além da árdua tarefa de ter de abrir o capô com o peso do pneu sobressalente, sustentado por dois amortecedores a gás. Para solucionar o problema, alguns donos o retirava e colocava no porta-malas, sem que isso prejudicasse muito o espaço de 480 litros.

10) VW Kombi

Reprodução Para melhora o espaço interno dos ocupantes, a solução foi jogar o estepe na parte traseira, sobre o motor

Desde 1950, o estepe da Kombi já ganhou diversas acomodações: dentro do compartimento do motor (vertical e horizontal), acima do para-choque dianteiro, atrás do banco dos ocupantes da primeira fileira, mas só na última safra ela conseguiu melhorar o espaço interno, sem que isso prejudicasse o espaço de carga. Bastou retirar a parede metálica que separava a cabine da parte traseira, avançar as fileiras dos bancos e pronto.

11) Bianco S

Reprodução Se fosse uma roda maior, não caberia no estreito nicho para o estepe do Bianco S

O fora-de-série abricado entre 1976 até meados dos anos 80 praticamente não tinha porta-malas dianteiro, já que era ocupado pelo tanque de combustível. A solução foi instalá-lo dentro do cofre do motor num compartimento entre as torres da suspensão traseira, nicho que acomodava com perfeição o pneu 185/70 R13 S.

Fonte: IG CARROS