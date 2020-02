Manu Gavassi inspira tendências no Instagram; veja como usar 5 ideias

Você deve saber quem é Manu Gavassi depois de toda a repercussão no “BBB 20”, mas a cantora não está chamando atenção apenas dentro da casa. Ela, assim como Bianca Andrade, planejou toda uma estratégia nas redes sociais e chegou a lançar até um clipe e uma turnê durante o confinamento. Mas são os looks que estão realmente fazendo sucesso no Instagram.

arrow-options Reprodução/Instagram/manugavassi Manu Gavassi está chamando atenção no Instagram pelos looks tendência que compartilha com os seguidores





A cantora está não só lançando, como seguindo muitas tendências de moda e beleza. E por que não ter sua própria estratégia se inspirando nessas ideias?

Pensando nisso, o Delas separou cinco looks que Manu Gavassi compartilhou no Instagram durante o tempo que está no, como ela mesma diz, “retiro espiritual”. Você vai ver que não será preciso entrar no ” BBB ” para ser cheia de estilo; confira:

1. Monocromático

arrow-options Reprodução/Instagram/manugavassi Manu Gavassi apostou no visual monocromático para organizar o feed do Instagram

O primeiro conceito usado por Manu nas redes é o monocromático. Todas as fotos postadas seguem a mesma estética, combinando as cores das roupas e da maquiagem. Mas essa ideia pode (e deve) sair do virtual para a vida real.

O monocromático é fácil de montar e não tem erro. Escolha a sua cor preferida e misture as peças que você já tem. Se não quiser apostar em nada muito chamativo, pode investir em tons neutros, como branco ou preto. Fato é que montar um look e a make de uma cor só é muito elegante e moderno.

2. Glossy eye

arrow-options Reprodução/Instagram/manugavassi O glossy eye é outra tendência que está bombando e se tornou aposta de Manu Gavassi

“Manu, qual é a sombra que você está usando?”, perguntam os internautas nos comentários. Apesar desse segredo ainda não ter sido revelado, é possível ver que a sister está investindo na tendência do “glossy eye”, que nada mais é do que dar esse efeito de gloss para as pálpebras.

Para copiar, você pode tanto apostar em sombras líquidas ou em gel, que já deixam o “efeito molhado” ou optar por batons ultrabilhantes que, sim, podem ser usados nos olhos. Dê batidinhas no produto e depois com os dedos nas pálpebras para esfumar, se não quiser uma make tão marcada.

3. Manga bufante

arrow-options Reprodução/Instagram/manugavassi As mangas bufantes voltaram com tudo e foram direto para as redes de Manu Gavassi

As mangas bufantes voltaram com tudo e é claro que Manu Gavassi não ficaria de fora dessa “trend”. Sucesso na década de 80, esse detalhe nas blusas que antes eram “espalhafatosos” e exagerados hoje são sinônimo de estilo.

Se você também quer ter uma peça com manga bufante para chamar de sua, mas não sabe como usar, a dica é simples: não invista em peças volumosas na parte de baixo. Algumas alternativas são combinar o detalhe com saias ou calças de couro, além de transparências e estampas – o que também não deixa o look com cara de anos 80.

4. Laço no cabelo

arrow-options Reprodução/Instagram/manugavassi O laço no cabelo para prender o meio rabo de cavalo é uma tendência usada por Manu Gavassi

Não é só o laço no cabelo, a ideia dessa tendência é apostar no acessório para completar o penteado, amarrando o meio rabo bem alto no centro da cabeça. Além de Manu, outra grande adepta dessa moda que também está no “BBB 20” é Bianca Andrade.

Inspirar-se é bastante simples: basta fazer um meio rabo com um elástico de cabelo e, depois, amarrar o lenço para dar o toque final. O elástico vai ajudar a manter o penteado no lugar.

5. Mix de colares

arrow-options Reprodução/Instagram/manugavassi Manu Gavassi não é a única famosa a apostar no mix, mas a ideia está bombando em seu Instagram

O mix de colares é uma grande tendência desse verão – até na praia essa ideia está bombando – e é claro que Manu Gavassi não poderia deixá-lo de fora dos seus looks. Dourado com prata com perólas com pingentes coloridos… Não importa qual é a mistura, o essencial é manter o estilo.

Confira os colares que você já tem e vá misturando os acessórios entre si até você achar um mix que goste – e depois, mescle tudo de novo! O foco é dar um “up” no look, deixando-o moderno e descolado.