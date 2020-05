Manu Gavassi confessa que se arrepende de plástica: “Não tinha necessidade”

Manu Gavassi ama falar sobre moda e beleza e não tem problema em admitir os procedimentos estéticos que já fez. Em um vídeo no Instagram ela já havia falado que faz preenchimento labial e contou para Giovanna Ewbank , em um vídeo para o canal de YouTube da loira, sobre as plásticas pelas quais passou.

Leia também: Manu Gavassi supera Boca Rosa e bate 12 milhões no Instagram

Reprodução/YouTube/Instagram Manu Gavassi no começo da carreira e atualmente





Leia também: Ao defender Manu Gavassi, Marquezine fala sobre salário de atriz

A finalista do “BBB 20” contou que tinha apenas 18 anos quando fez a primeira plástica. Com essa idade, Manu operou o nariz e chegou a fazer outra plástica depois, da qual se arrepende. “Eu fiz uma plástica que eu me arrependo muito, que foi ter colocado silicone. Sabe quando você não está bem consigo mesma? Olha no espelho fala ‘ai meu deus’, enlouquece e coloca isso na sua aparência”, contou a voz de “Áudio de Desculpas” a Gioh.

“Eu já gostava do meu corpo do jeito que era, não tinha necessidade nenhuma. Eu acho que eu dei uma pirada legal. Eu fiz uma cirurgia que eu nem tinha tanta vontade, que nem precisava na minha cabeça, por pressão externa de ter uma beleza estética cobrada o tempo inteiro nesse meio”, explicou a cantora.

Leia também: Manu Gavassi pede um tempo para o namorado, diz jornal

Além dos procedimentos estéticos, Manu também falou sobre os diferentes cabelos que já teve. A artista foi loira, morena e até cabelo colorido ela já teve. “Eu gosto de mudar, eu gosto de mudar muito, mas eu acho que agora eu me encontrei. Eu tinha uma ânsia de mudar até para encontrar a minha personalidade”, analisa a amiga de Bruna Marquezine.