Mansueto deixou governo para trabalhar no BTG fundado por Guedes

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Mansueto Almeida anunciou a saída do ministério em junho deste ano.

Ex-secretário do Tesouro, Mansueto Almeida deixou o governo para ir trabalhar no BTG Pactual, que tem o ministro da Economia, Paulo Guedes, como um de seus fundadores. A informação foi dada pelo The Intercept Brasil .

Ao anunciar que deixaria o Ministério, em junho deste ano, o economista havia negado que estava negociando cargos na iniciativa privada, afirmando que iria definir isso na quarentena depois de deixar o governo. Tal período existe para impedir que ex-membros da equipe da pasta utilizem informações confidenciais para beneficiar o setor privado.

Entretanto, ainda no primeiro mês depois da saída de Mansueto, a ida para o BTG Pactual foi anunciada. Na teoria, o economista só poderá assumir o cargo a partir de janeiro, quando o período de quarentena terminar. Porém, o veículo diz que o banco está usando a imagem do ex-secretário para valorizar a marca.

Além de Mansueto, outros integrandes do Ministério também deixaram a pasta e foram para o setor privado. Entre eles, está Eduardo Guardia, ex-ministro da Fazenda de Michel Temer (MDB) que assumiu a presidência da área de gestão de ativos do BTG.