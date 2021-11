Mansueto de Almeida defende privatização da Petrobras “com calma”

O Antagonista Ciro Nogueira sondou Mansueto para a vaga de Guedes

Mansueto de Almeida, ex-secretário de Acompanhamento Econômico do governo Temer e ex-secretário do Tesouro do atual ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu na última-quinta-feira (11) que o governo quebre o tabu e avance com a privatização da Petrobras.

“Da mesma forma que conseguimos quebrar o tabu da privatização dessa companhia [Eletrobras], na Petrobras, isso também é possível”, afirmou o atual economista-chefe do BTG Pactual, em evento promovido pela gestora Vitreo ao qual o site Money Times teve acesso com exclusividade.

“É só ter um pouco de calma, que ela vai melhorar muito mais e a gente vai conseguir privatizar”, completou, adicionando que a empresa “vai muito bem”.

A Petrobras está no centro do embate sobre a alta no preço dos combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro disse que encomendou a Guedes estudos sobre a venda da estatal. A empresa, no entanto, negou qualquer contato do Executivo.

Mansueto também avaliou que a retomada econômica está demorando mais do que o esperado. Parte do problema vem da alta da taxa básica de juros, a Selic, que já está em 7,75%.

“No próximo ano como o crescimento vai ser menor, a gente possivelmente vai terminar esse governo com a taxa de desemprego na casa de 12%”, disse. “Se a taxa de juros ficar em 12% para sempre [como indicam os contratos DIs], a gente vai para um juro real de 9%. Isso não faz sentido”, completou.