Manoel Soares é o mais novo apresentador da Globo e vai comandar o “É de Casa”

Manoel Soares é repórter de variedades da Globo, conhecido pelas participações no “Encontro”. Agora ele ganhou uma nova posição na emissora e passa a fazer parte dos times de apresentadores. Segundo a colunista Cristina Padiglione, o jornalista irá comandar o “É de Casa”.

Reprodução/Instagram Manoel Soares irá aoresnetar o “É de Casa”

Ao lado de Cissa Guimarães e Patrícia Poeta, Manoel Soares vai animar as manhãs de sábado na Globo. Ele irá substituir André Marques, enquanto o apresentador estiver ocupado com as tarefas à frente do “The Voice Kids”.

O plano inicial é que ele passe a fazer parte do banco de reservas da Globo. Manoel passará a ser um dos substitutos para quando um apresentador entrar de férias ou tiver que se ausentar por algum motivo. Porém, caso a recepção do público com o jornalista seja positiva, há a chance de ele fazer parte integralmente do “É de Casa”.